Obavijesti

News

Komentari 1
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+

Znamo tko je predsjednik HOO-a, ali tko će uistinu upravljati?

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
Znamo tko je predsjednik HOO-a, ali tko će uistinu upravljati?
Zagreb: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić obratio se medijima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ozbiljno uznemirava činjenica da se Varvodić drži naučene verbalne šprance: pravda, jednakost, transparentnost i poštenje. Pojmovi koji su u suštini potpuno nevažni

Iskustvo me, nažalost, naučilo da se u ovoj državi ništa što ima veze s vlašću - a pogotovo s ozbiljnim rezervama novca poreznih obveznika - ne smije uzimati zdravo za gotovo. Izbor dr. Varvodića na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora zato nije izuzetak. Na funkciji nasljeđuje Zlatka Matešu, čovjeka koji je 23 godine uspijevao održavati mandatni kontinuitet na razini političkih sustava iz Pjongjanga - kojima se uvijek slatko nasmijemo. A da je potrajalo još malo- moglo se raspravljati o modelu obiteljskog nasljeđivanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Keruma doveli na ispitivanje u Uskok
PONOR SPLITSKOG 'VLADARA'

'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Keruma doveli na ispitivanje u Uskok

Uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026