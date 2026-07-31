Ozbiljno uznemirava činjenica da se Varvodić drži naučene verbalne šprance: pravda, jednakost, transparentnost i poštenje. Pojmovi koji su u suštini potpuno nevažni
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Znamo tko je predsjednik HOO-a, ali tko će uistinu upravljati?
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Iskustvo me, nažalost, naučilo da se u ovoj državi ništa što ima veze s vlašću - a pogotovo s ozbiljnim rezervama novca poreznih obveznika - ne smije uzimati zdravo za gotovo. Izbor dr. Varvodića na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora zato nije izuzetak. Na funkciji nasljeđuje Zlatka Matešu, čovjeka koji je 23 godine uspijevao održavati mandatni kontinuitet na razini političkih sustava iz Pjongjanga - kojima se uvijek slatko nasmijemo. A da je potrajalo još malo- moglo se raspravljati o modelu obiteljskog nasljeđivanja.
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