Znanstvenici u strahu: Rupa u rasjedu dugom 900 km u SAD-u mogla bi izazvati strašan potres

Potres magnitude 9 Richtera prijeti SAD-u u budućnosti. Barem ako je vjerovati znanstvenicima koji tvrde kako bi razlog za to mogla biti rupa u rasjedu dugom 900 kilometara. On se proteže od sjeverne Kalifornije do Kanade, piše Daily Mail.

Rupa koja izbacuje vruću tekućinu se nalazi 80-ak kilometara od obale Oregona u Pacifiku. Potres bi bio toliko razoran da bi uništio desetke gradova duž sjeverozapada SAD-a.

Curenje iz rupe prvi puta je primijećeno 2015., ali nova analiza Sveučilišta Washington sugerira da je kemijski različita tekućina 'lubrikant s greškom'.

Rupu su nazvali 'Pitijina oaza' prema starogrčkom proročištu koje je proricalo uz pomoć plinova koji izviru iz vrela.

- Jednako nevjerojatno bi bilo pronaći izvor vode niske slanosti, visoke temperature, bogate mineralima koji teče s morskog dna 3280 stopa ispod površine u blizini obale Oregona - objavili su istraživači u izjavi.

Područje San Andreasa

Tektonske ploče na kalifornijskom području stalno se kreću brzinom od 1 do 10 centimetara godišnje, što može prouzročiti potrese koji ipak često prolaze nezapaženo. Ono što najviše brine američke geofizičare je područje San Andreasa, rasjeda koji je na točki pucanja s prijetnjom razornog potresa.

Stručnjaci još od 2008. godine upozoravaju da bi snažniji potres u San Andreasu rezultirao s više od 1800 mrtvih, 50 tisuća ozlijeđenih i štetom od oko 200 milijardi dolara.

