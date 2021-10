Kad me taj čovjek udario šakom u glavu, pao sam sa sjedala u tramvaju i udario u plastiku pored. Nitko mi nije htio pomoći. Svi su samo buljili u mene. Uznemiren i još potresen ispričao nam je to mladić kojeg je u srijedu, 6. listopada, napao stariji muškarac u tramvaju broj 11 u zagrebačkoj Dubravi.

Mladiću zbog godina nećemo otkrivati identitet te ćemo ga za potrebe teksta zvati Mario. Njegovi podaci poznati su redakciji, a s njim smo pričali uz prisustvo cijele njegove obitelji. Napadnut je u 11.35 sati, dok je išao u školu. On je mladić s posebnim potrebama, a članovi njegove obitelji suglasni su kako je prava sreća što uopće samostalno može obavljati neke stvari. No ovaj dečko ne zna lagati niti se zaštititi od nasilnika i zlostavljača koji ga prate čitav život.

Ovoga puta napao ga je muškarcu u dobi od oko 60 godina. U tramvajska kola je ušao na stanici Dankovečka, tik uz policijsku postaju u zagrebačkoj Dubravi.

- Ja sam ranije ušao u tramvaj i sjeo na prvo mjesto kraj prvih vrata. Taj čovjek mi je prije okretišta Dubrava naredio da se maknem sa sjedala, što sam odbio i rekao da neću.

Pokazao mi je neku iskaznicu i pitao sam ga što mu je. Na to me šakom udario u nos i pao sam. Vrijeđao mi je roditelje. Vikao mi je: ‘Tko te napravio takvog?’ - ispričao nam je još uplašeni Mario.

Te ružne epizode napada ne voli se prisjećati. Dok su mu pred očima plesale scene vrijeđanja i fizičkog napada, ruke je skupio uz tijelo. Još više ga je zaboljelo što mu u tom trenutku nitko nije želio pomoći. S bolovima u glavi koji su postajali sve jači uspio se maknuti i sjesti iza neke djevojke dok mu je napadač psovao majku.

Nakon toga je agresivac sjeo na njegovo mjesto. Ostao je na njemu sjediti sve do Bukovačke i stanice Maksimir, gdje je ustao i izašao.

Mladić se nakon napada uspio nekako domoći svoje škole. Nije imao novca na računu kako bi pozvao obitelj pa ih je o svemu obavijestila školska psihologinja. Pustili su ga kući, a potom ga je sestra odvezla do KBC-a Zagreb. Ondje su ga odmah primili i nakon detaljne obrade utvrdili kako su mu nosne kosti nestabilne. Nos su mu morali ručno namještati, a liječnici su ih upozorili kako su dužni o svemu obavijestiti policiju. Obitelj je napad također željela prijaviti te su Marija na kraju odveli u PP Dubrava.

Policajci prema opisu traže sijedog muškarca koji je u trenutku napada bio odjeven u crne hlače, crne tenisice i imao smeđu jaknu. Za lijevim uhom ima slušni aparatić, a ispod jednog oka masnicu.

Masku nije ispravno nosio te mu se jasno vidio nos. Takvog ga je najvjerojatnije snimila nadzorna kamera ZET-ova tramvaja, čije su izuzeće odmah tražili policajci.

Od koristi im može biti i sustav ZET-a za evidenciju karata i pokaza. Naime, bilježi svakoga tko je prislonio svoju kartu, što im interno pomaže u slučaju bilo kakvih nezgoda. Po tome znaju je li se čovjek legalno vozio i ima li pravo na odštetu u slučaju bilo kakve nezgode.

Mario će raspetljavanje slučaja čekati kod kuće. Iako je rekao kako je sad bolje, iz obitelji kažu da je i dalje u šoku. Zbog svega nije spavao niti jeo. Sav taj stres, nažalost, može mu upropastiti ionako krhko zdravlje.

- On je neurorizično dijete te svake godine mora na preglede i raditi EEG. Posljednji put su nam rekli kako mora izbjegavati sunčevu svjetlost kako ne bi dobio epileptični napadaj. Ne smije se nikako izlagati stresu i onda doživi takvo što. Molimo sve ljude, ako su svjedočili napadu, da se što prije jave policiji - apelira mladićeva obitelj.

O slučaju napada na mladića u tramvaju oglasila se i PU zagrebačka. Objavili su kako nepoznatog počinitelja sumnjiče za nanošenje teških tjelesnih ozljeda, nakon čega je pobjegao. Mariju je udarcem slomio nosnu kost i zbog toga mu prijeti od tri do osam godina zatvora.

Ovo je već treći incident u vozilima ZET-a u posljednje vrijeme. Prije mjesec dana u šestici je ubijen muškarac Siniša V. (52). Putnica u drugom vagonu na Sarajevskoj cesti oko 8.55 sati uočila je muškarca koji joj se činio da je u besvjesnom stanju. Uznemirila se te počela vikati i tražiti ostale putnike da mu pomognu. Dozivali su ga, no nije reagirao. Iako je vožnja između dvije stanice, one pod mostom u Zapruđu i druge na samome mostu, kratka, činila im se kao cijela vječnost. Vozač je zaustavio tramvaj te su mu svi pokušali pomoći, kad su primijetili da je krvav. Pozvali su Hitnu pomoć i policiju, koji su ubrzo stigli na most. Tijelo su izvukli na stanicu, no liječnik Hitne mogao je samo konstatirati smrt. Svi putnici i vozač zadržani su na ispitivanju ne bi li se netko prisjetio s kime su vidjeli ubijenog čovjeka, je li ubojica uopće ulazio u tramvaj i ako je, gdje je izašao. Nažalost, kako se radi o starijem modelu tramvaja, u njemu nije bilo kamera koje su mogle snimiti napadača i ostale korisne detalje.