FENOMEN MAMDANI PLUS+

Zohran: I u New Yorku došlo vrijeme da se konji sedlaju

Piše Boris Rašeta,
Zohran: I u New Yorku došlo vrijeme da se konji sedlaju
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Zohran ne može postati predsjednik Sjedinjenih Država jer je rođen u Ugandi. No mogao bi postati kingmaker, čovjek koji će na idućim izborima dati vjetar u jedra demokratskom kandidatu u bitki s J. D. Vanceom

Iz očajnički plitkoga kadrovskog bazena Demokratske stranke, po kojem uglavnom plutaju politički gavuni, nedavno je isplivala opasna barakuda. Zove se Zohran Mamdani. Novi gradonačelnik New Yorka ultimativna je zvijezda američke političke scene. S izgledom manekena, dobar govornik, čvrst u nastupu, ima samo jednu prepreku na putu do samog vrha - Zohran ne može postati predsjednik Sjedinjenih Država jer je rođen u Ugandi. No mogao bi postati kingmaker, čovjek koji će na idućim izborima dati vjetar u jedra demokratskom kandidatu u bitki s J. D. Vanceom, izglednim favoritom Republikanaca.

