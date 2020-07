Zoki o nespretnom rukovanju s Plenkijem: Nisam mu htio dati mandat kao diplomu u školi...

<p>Nakon što je jučer premijeru Andreju Plenkoviću uručio mandat za sastav nove Vlade, predsjednik RH <strong>Zoran Milanović </strong>je reagirao na komentare koji su se pojavili nakon sastanka. Optužili su ga da je docirao Plenkoviću, predsjednik je takve komentare okarakterizirao jadnima, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a527603/Milanovic-o-komentarima-da-je-docirao-Plenkovicu-To-je-jadno.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Da sam docirao, ispalo bi da sam sugovornika na nešto upozorio, a nisam. Ako sugovorniku ukažete na nešto, ne stjerate ga u stupicu. Mi nismo kultura klekni, lezi - tuku mitraljezi, nego zapadnoeuropska država, to je po meni transparentno ponašanje i ako ja, kao predsjednik države, na to neću ukazati, tko će? - upitao je Milanović.</p><p>Komentirao je i svoju jučerašnju izjavu da bi Stožer trebao jasnije definirane ovlasti.</p><p>. Moja dužnost je da za obranu i nacionalnu sigurnost baš odgovaram, to je vrlo duboka i oštra fraza, ali ovdje imam obvezu upozoriti, kako kaže Ustav pomalo pretenciozno, brinuti. Smatram da Sabor treba obavezno u ovakvoj situaciji dati vremenski ograničenu autorizaciju Vladi da postupa i pozivam sve zastupnike da to i naprave - rekao je Milanović.</p><p>Predsjednik smatra da je demokratski to da Stožer ima veće ovlasti.</p><p>- Treba pogledati kako su to napravili Španjolci. Na mjesec dana parlament kaže da vlada ima pravo raditi to, to, to i to i tu ovlast prenijeti na treće tijelo. Ja tako vidim demokraciju - poručio je Milanović.</p><p>Osvrnuo se i na sastanak s mandatarom Plenkovićem, kao i nespretno rukovanje na samom početku.</p><p>- Ja sam nakon jučerašnjeg razgovora s Plenkovićem šutio o sadržaju tog razgovora. Imamo 2 problema, netko priča tu verziju, netko je to spreman objaviti. To se zove novinarstvo? Možda će to biti posao ovog novog ministarstva medija, da govori novinarima što da pišu. To je primitivizam, ne mislim na Plenkovića, ali primitivizam - rekao je o komentarima nakon sastanka s Plenkovićem.</p><p>- Ja sam se htio rukovati i onda dezinficirati ruke, nisam mu htio mandat dati kao diplomu u osnovnoj školi - rekao je o susretu na samom početku sastanka.</p>