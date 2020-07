- A ne, ne, ne smijemo se rukovati -\u00a0rekao je Plenkovi\u0107 dok mu je Milanovi\u0107 pru\u017eao ruku.

- A ne smijemo? - upitao je Milanovi\u0107.

- Ti ka\u017ee\u0161 da je karijes, ja ka\u017eem da ne smijemo - poru\u010dio mu je kroz smijeh Plenkovi\u0107.

Prije nego \u0161to se sastao s Plenkovi\u0107em, Milanovi\u0107 je primio predsjednika i \u010dlanove Dr\u017eavnog izbornog povjerenstva (DIP) koji mu je uru\u010dio slu\u017ebene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor.\u00a0

- Odluku od dodijeli mandata sam uru\u010dio gospodinu Plenkovi\u0107u da izbjegnemo ceremonijalnost. On je donio potpise, rezultati izbora su jasni i ja mu \u017eelim sve najbolje. 76 je potpisa, nadam se da \u0107e svi biti zdravi, veseli, da \u0107ete mo\u0107i normalno raditi. Ve\u0107 smo u dosta kompliciranim vremenima za koje dosad nismo znali i nadam se da \u0107e ova godina zavr\u0161iti kako mora, gospodarskim rastom, a da \u0107e idu\u0107a biti godina poleta - rekao je Milanovi\u0107.\u00a0

Plenkovi\u0107 se zahvalio Milanovi\u0107u na povjerenom mandatu, ali i gra\u0111anima koji su sudjelovali na izborima, posebice onima koji su glasali za HDZ.\u00a0

- Ovakav rezultat i uvjerljiva pobjeda obvezuje. Pred Hrvatskom je puno izazova, ekonomskog, financijskog, i aktualnih javno-zdravstvenoga karaktera. Na\u0161 je cilj bio da \u0161to prije krenemo u sazivanje Hrvatskog sabora, predsjednik je odlu\u010dio da to bude 22. srpnja, dakle idu\u0107eg tjedna. Mi \u0107emo dogovoriti novu Vladu i predstaviti ju idu\u0107i tjedan. To je tema koja izaziva veliku medijsku pozornost - rekao je Plenkovi\u0107 i dodao kako \u0107e re\u0107i kako \u0107e izgledati Vlada, a da \u0107e imena re\u0107i u ponedjeljak.\u00a0

- Ministarstva \u0107e biti 16, bit \u0107e \u010detiri potpredsjednika, jedan od njih \u0107e biti i Boris Milo\u0161evi\u0107 - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

\u0160to se ti\u010de smanjenja broja ministarstava, Plenkovi\u0107 je rekao da \u0107e Vlada s manjim brojem \u010dlanova jednostavnija za upravljanje i da \u0107e imati vi\u0161e vremena posvetiti se svakome. Bit \u0107e i manje du\u017enosnika pa \u0107e biti i racionalizacije.\u00a0

Milanovi\u0107 je rekao da, ako \u0107e predsjedniku Vlade, najva\u017enijoj osobi u Vladi, biti lak\u0161e raditi, onda je dobra odluka.\u00a0

- To je zaista diskrecijsko pravo premijera, broj slu\u017ebenika i uprava \u0107e ostati isti ili skoro isto. U vrijeme moje Vlade broj izvr\u0161itelja je smanjen za nekoliko tisu\u0107a. \u017divimo u financijski te\u0161kim vremenima, ne znam kakva je politika Vlade, ali ona ne treba koliko ljudi treba primati pla\u0107u, nekoliko koliko rade za tu pla\u0107u. To je te\u017ee vidjeti nego u privatnom sektoru. Ako je ovo pomo\u0107i predsjedniku Vlade, a pomo\u0107i \u0107e mu, jer je s 16 ljudi lak\u0161e raditi nego s 20, tim bolje - poru\u010dio je Milanovi\u0107.\u00a0

Milanovi\u0107 je poru\u010dio i kako se s Vladom nije slagao oko nekih simboli\u010dkih stvari te da se to ne\u0107e mijenjati. No, da su se slagali i da je on \"pasivniji\" u njihovom odnosu te da \u0107e tako raditi i dalje.\u00a0

- Ako smatram da ne\u0161to nije dobro ili \u0161tetno, reagirat \u0107u. Neke stvari sam i govorio - rekao je Milanovi\u0107.

Plenkovi\u0107 je rekao da se radi o suradnji predsjednika Vlade i predsjednika dr\u017eave te da \u0107e raditi u interesu hrvatskih gra\u0111ana.\u00a0

- Teme gdje trebamo voditi dijalog \u0107emo voditi dijalog u interesu gra\u0111ana - poru\u010dio je.\u00a0

- \u0160to se ti\u010de pitanja u kojima se razlikujemo, uvijek imamo dovoljno politi\u010dke i \u017eivotne zrelosti. Mislim da mo\u017eemo postizati suglasje na na\u010din koji je dobar za hrvatsko dru\u0161tvo - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

