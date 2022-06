Zoki: Za koga radiš, Plenkoviću? Plenki: Za čije to moskovske interese on radi? Neupućen je...

Predsjednik države Zoran Milanović ponovno je upozorio kako je nepravedno što Bosna i Hercegovina neće dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji u paketu s Ukrajinom i Moldavijom, a opet se obrušio na premijera Andreja Plenkovića. Usvajanje izbornog zakona u BiH kao uvjet za kandidaturu isto je kao da se od Ukrajine traži da mirno reintegrira Krim ili od Moldavije "oslobađanje Pridnjestrovlja".

- To je sadizam. Takav argument očekujem od cinika, od briselskih gnjavatora, od ljudi koji žive da ne rade ništa, a ne od hrvatskih vlasti - kazao je.

Glavnim krivcem za stanje Hrvata u BiH smatra upravo Plenkovića, kojeg je kritizirao i jer izbjegava sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, što mu je ustavna obaveza.

- Pitam te, čovječe, za koga radiš? Kad je happy hour, svi piju jeftinije, ne samo jedan - rekao je Milanović, čiji je stav da Ukrajini, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji treba progledati kroz prste jer kriterije neće nikad ispuniti. Kritizirao je ulogu međunarodne zajednice u BiH, nazivajući njezine predstavnike dementorima iz romana "Harry Potter", koji srču energiju.

- Od BiH ne rade koloniju nego otirač - ustvrdio je Milanović.

Podsjetio je da je slovenski predsjednik Borut Pahor sa svojom vladom od Bruxellesa pismom tražio da BiH odmah dobije status kandidata.

- Pozivam i HDZ-ovce da se probude, umiju, vide zašto se ovo događa. Koji su tu primarni interesi? U BiH živi pola milijuna Hrvata, europskih građana. Ja se moram sramotiti, kao i većina Hrvata, da ovakvo pismo piše slovenski predsjednik, a ne hrvatski premijer. Slovenski predsjednik radi, na našu bruku, nešto što bi trebalo olakšati život hrvatskom premijeru - istaknuo je.

Ako to radi zbog "kadrovske politike instaliranja svojih asistenata" na lukrativne položaje u europskoj politici ili "zbog straha da se ne ugrozi" ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen, onda neka to kaže. Plenkovića je prozvao za balkanski privatluk. Kaže da svi na koje nailazi nemaju pojma o BiH, a tome je, tvrdi, pridonijela kriminalna inertnost Zrinjevca. Naveo je i kako, primjerice, finska premijerka nije ni znala da je BiH predala zahtjev za status kandidata. Prozvao je premijera i da opstruira izbor ambasadora.

- Počeli su slati stalne otpravnike poslova, to je urušavanje sustava. Zašto se to radi? Da ja ne bih imenovao neke prijatelje. A koje to? Imenovali smo samo Biščevića na Plenkovićev zahtjev, potpisao sam. S Plenkovićem se ne može razgovarati. Baca frazetine - poručio je Milanović.

Stigao je odgovor premijera Plenkovića.

- Jasno je da on radi za nekoga, a ne samo on. Vidio sam Mesićeve izjave neki dan. Moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni rade. To sad postaje sve skupa jasnije. Ja radim za Hrvatsku i interese Hrvata u BiH - izjavio je Plenković.

Kazao je kako Milanovićeve izjave i potezi "već poprimaju razmjere koji su zastrašujući".

- Toliko negative i destrukcije koju dobivamo s njegove strane je štetno, sramotno, beskorisno. Očito nema što raditi, pa onda čini štetu. A na kraju sve to iz ljubomore i pakosti - uzvratio je premijer.

Ustvrdio je kako je Milanović potpuno neupućen, izoliran te da govori stvari koje nemaju veze sa supstancijom.

- Borimo se puno više od njega, konstruktivnije, inteligentnije, za ravnopravnost Hrvata u BiH, što ćemo činiti i dalje - kazao je.

Zadnjih dana, ističe, vrlo su aktivni i naši prijatelji iz Slovenije i Austrije, što mu je vrlo dobro i simpatično. 

Najčitaniji članci