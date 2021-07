Povodom obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacije koji se obilježava 10. srpnja, predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore Instituta Ruđer Bošković, a nakon toga dao izjave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pitanje kako komentira da je osam ljudi u KB-u Dubrava preminulo unatoč tome što je primilo obje doze cjepiva, kazao je kako se to moraju pitati liječnici.

- Činjenica je da cjepivo štiti od teških oblika bolesti, i to je to. Ljudima moraš pokazati da se isplati cijepiti. Mora biti neki benefit. Ne znam zašto se Vlada ne vrati u svoju zgradu, svi su cijepljeni. - rekao je Milanović.

- Prestanite me stalno pitati što je stožer rekao. Kako ću ja sad nekome reći - cijepi se, inače ćeš na cestu. To se tako ne radi. Što god ja mislio, valja se cijepiti. U cijeloj ovoj sagi me oduševljava kako je ova vrsta znanosti, virologija, kemija, izumila lijek. Rusi, Amerikanci, Nijemci... Japanci ništa, zatvaraju državu, ne znam zašto im nisu uzeli Olimpijadu. Ovo sve drugo, epidemiologija, to je mumbo jumbo. Oo ne bu dobro išlo, ako se ljudima ide zavrtati ruku. To nije pravi način - dodao je.

- Htio sam reći da je dežurni Ragnar lagao. Naprosto čovjek laže. Udri po članovima obitelji, svi zahvati su dopušteni osim kopanja očiju i još jedno mjesto, možeš ti to sve komentirati, ali istinito - dodao je Milanović i komentirao jučerašnje statuse na Facebooku.

- Lagao je o mojim odnosima s braniteljima, tko je koga zaposlio. Ne možete tako - rekao je i ustvrdio da ne vrijeđa Dalmatince.

- Neću dopustiti hajku i balvane. Nema da svjetina prodire u privatnu imovinu najvećeg probisvijeta, ja nemam privatne imovine. Gdje je država, HDZ. Tko je davao dozvole i suglasnosti tom nesretnom starcu. Srušite. Ja nemam vlast. Čovjek mi je donirao simbolički da se razotkrije. Ragnar laže, vrijeđa. Gadi mu se Hrvatska, Jugoslavija, Beograd, Split mu je odvratan. Ajde dečko, završi fakultet. Neki - kazao je na kraju.

Što je Boris Dežulović odgovorio Milanoviću

- Prvo, "Ragnar za siromašne". Milanoviću, nesrećo, ne znaš koristiti popularnu frazu "X za siromašne". Što, naime, znači "Ragnar za siromašne"? Ragnar je romantični heroj nordijskih saga, žanrovski junak potlačenih i siromašnih, kakve ima svaka mitologija. Po prilici kao da si me nazvao, štajaznam, "Robin Hood za siromašne" - započinje Dežulović.

Ostatk možete pročitati OVDJE.