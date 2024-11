Zoran Milanović iz Svetog Martina na Muri: 'Ovdje se radi, ali se teže dolazi do eura...'

Milanović je istaknuo da se kontinent ne treba natjecati s Dalmacijom u privlačenju broja turista jer, kako kaže, to nije snaga ovog kraja.

"Ovaj kraj ima vrijednosti koje su njemu svojstvene. Ne uspoređujem i ne sudim, ne kažem tko je bolji jer nitko nije bolji, sve je to Hrvatska. Ali ovdje se radi, proizvodi, teže se malo zarađuje, teže se dolazi do eura", kazao je Milanović.

Naglasio je i da se nalazimo u turbulentnim vremenima. U takvim situacijama treba povući u sebe, baviti se svojim poslom, svojim novcima i ne previše stršati, dodao je.

Dodao je i kako Bruxelles nije glavni hrvatski grad, kao što to nije bio ni Beograd, ni Pešta, ni Beč. "Prepustimo li drugima da u naše ime donose užasno važne odluke koje se tiču, na kraju krajeva života i smrti, rata i mira, onda ova država ne služi svrsi. To je naša država, to su naše granice, to su naši ljudi. To je naša kultura, otvorena kultura".

"Mi smo uvijek bili otvoreni, nismo nikad bili 'zbuksani'", kazao je Milanović istaknuvši kako sami trebamo odlučiti i shvatiti što nam je činiti. "Ne se povoditi za svakom genijalnom idejom koju čujemo, da će promijeniti svijet već od ponedjeljka. Ne rješavati pitanje svjetskog rata i mira jer tu nas nitko ništa ne pita i tu imamo jako malo utjecaja", poručio je.

Nadodao je da moramo izvući maksimum iz onoga što Europa nudi Hrvatskoj, "gledati svoga posla" i ne se zanositi, kako kaže, manje pametnim idejama.