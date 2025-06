Milanović: 'Izrael nasilnički želi izazvati svjetski konflikt. Vode zločinačku i pokvarenu politiku'

Izrael može raditi što god hoće, tako već desetljećima, to je potpuno jasno. Mislim da s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla. To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona. Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvat svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi američkim oružjem - rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući danas u izjavi za medije eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

- Hrvatska treba priznati Palestinu - istaknuo je. Milanović kaže kako se o politici Izraela mora otvoreno razgovarati.

- Jer, to što je bilo prije 100 godina, holokaust, za to ja nisam odgovoran, niti je odgovoran bilo tko iz današnje hrvatske politike. Dakle, moramo govoriti bez ikakvog kompleksa i eventualnog, meni neshvatljivog, osjećaja nekakve rezidualne prastare krivnje. Kriminalce treba nazvat pravim imenom, a dio vodstva izraelske aktualne vlade su kriminalci - rekao je.

- A što o tome ima za reći izraelska ambasada ovdje ili njihovo ministarstvo vanjskih poslova, to me se uopće ne tiče - dodao je Milanović.