Predsjednik Zoran Milanović je na početku svog obraćanja kazao kako je Oluja bila jedna od najbolje pripremljenih operacija.

- Operacija Oluja jedan je od najsmjelijih pothvata u hrvatskoj povijesti. Ljudi koji su one zore kretali preko Miljevaca, mladi momci, u čijim glavama tko zna što je odzvanjalo, ali sigurno ne spokoj, već strah ali i nada u pobjedu, u tome nije bilo ničega osim hrabrosti i ljubavi. Često želim da hrvatska država u svojim nastojanjima, uspjesima ima tu organizaciju, čvrstu stegu u demokratskom društvu koji je tad imala vojska - rekao je Milanović.

- Hrvatska vojska je mjesecima pripremala obruč kojim će poraziti neprijatelja. Nastala je nabavkom oružja koji je bio posao s 'ruba'. Hrvatska vojska tada nije bila superiorna sila po tehnici. Faktor je bio čovjek - rekao je Milanović.

- I danas, kad kupujemo novu tehniku, opet ništa bez ljudi - dodao je Milanović i rekao kako su oni koji su bili dijelom Oluje napravili stvar koja nikad nije zabilježena u Hrvatskoj povijesti.

- Njih više tisuća kao i uvijek mali broj pravih ljudi stavili su na kocku svoje živote, njihove obitelji su strepili, i napravili su nešto što se po orgaizaciji rijetko kad događa u hrvatskoj povijesti. To je Ante Gotovina, Damir Krstičević, Ante Kotromanović, Ivan Korade… Sve su to ljudi bez kojih danas ovoga ne bi bilo, i političko vodstvo koje bez vrhunskih vojnika, vjere i zanosa ne može ništa. Ali kad se dogodi zanos, sinergija, to je bio predsjednik Republike Franjo Tuđman, te Gojko Šušak i Ivan Jarnjak. Bez malo dobrih ljudi, ključnih ljudi, nijedan veliki pothvat neće uspjeti - rekao je Milanović.

- Prošle godine imali smo proslavu gesta. Ne može biti svaka žrtva ista. Ubijani su ljudi i hrvatske i srpske nacionalnosti. Ja s gestama nemam problema. Tu preko brda, u Oklaju, tu su ubijani 92., 93., i 94. bake i djedovi na kućnim pragovima. Oni su imali vjeru da mogu ostati na svojem ognjištu. Za ta ubojstva nije nitko odgovarao, a radi se o desecima ljudi - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na govor premijera Plenkovića.

- Govorio je o ostvarenjima. Vidimo i dan danas da u susjednim državama, u BiH za koju želim vjerovati da je prijateljska, zasipaju optužnicama protiv hrvatskih ratnih zapovjednika. To nije dobro za međusobne odnose. Tome treba reći - taj film nebute gledali, tim ljudima se neće suditi u hrvatskoj državi, to su naši ratni zapovjednici - poručio je Milanović.

Milanović kaže kako to što nas ima sve manje nije razlog za paniku.

- Mi tuđe zaista ne tražimo. Ovaj prostor je uvijek bio naseljen najtvrđima, najjačima. Tu se nikad nije lagodno živjelo. Hrvati su mala nacija, mala zajednica duha, a ne krvi, svijesti o zajedničkom porijeklu. Krenemo li stalno žaliti nad sobom i smatrati se žrtvom, nećemo se previše pomaknuti naprijed. Nama izumiranje ne prijeti - zaključio je predsjednik Milanović.