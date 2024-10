Plenković o Milanoviću: Njega Rusi koriste da širi propagandu, možda i financiraju tu kampanju

Ta zavist i jal koju Milanović i njegovi pobornici u hrvatskom političkom i medijskom prostoru nastavljaju plasirati dva dana, da nije smiješno, bilo bi tragično - kazao je premijer Andrej Plenković u petak o izjavi predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je samit Ukrajine i jugoistočne Europe u Dubrovniku u srijedu bio 'show' srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Dodao je da je samit između Ukrajine i jugoistoka Europe bio uspješan. Deklaracija koji su potpisali, kako je rekao, potvrđuje privrženost Hrvatske Ukrajini kao žrtvi agresije.

- Ovo je prvi puta da su se fizički okupili apredstavnici svih 14 zemalja, to se nikada nije dogodilo. To da netko ovo proglašava showom predsjednika Srbije može samo netko tko želi pratiti narativ srpskih tabloida - kazao je.

Kada je riječ o formulacijama u deklaraciji, kazao je Plenković, ona je po prvi puta u ovom formatu i poziva na važnost zajedničke vanjske politike te na mjere koje EU usvaja. Tu se podrazumijevaju i restriktivne mjere, to jest sankcije.

- Dakle, obrnuto je. Upravo ima onoga o čemu se govori da nema. To valjda fantastični, brilijantni, veliki umotvorni savjetnici Milanovića i on sam ne znaju pročitati u deklaraciji. Pokazali su želje da Hrvatsku svrstaju uz Rusiju i Bjelorusiju. Dubrovnik je bio sjajan, a deklaracija je sjajna. Vučić se pobunio na moju prvu rečenicu da je Hrvatska bila žrtva agresije - kazao je premijer.

Osvrnuo se i na Milanovićev komentar da je u Ukrajini sve opasnije.

- Njega Rusi koriste da širi njihovu propagandu. To su vidjeli svi u Europi i svijetu. Ostaje samo još dijelu hrvatske politike da to shvati te medijskom prostoru, dijelu. Moram reći da je odgovornost Vlade od početka agresije spasila našu reputaciju. Da je ostalo na njemu, bili bi u potpunosti izolirani, kao što je i on. Mi se srećom ne damo za dobrobit Hrvatske. Zbog njega i njegovih izjava, te političkih nojeva koji zabijaju glavu u pijesak, javnost je podijeljena. Mislim da je tragično da dio hrvatskih birača zbog dezinformacijske kampanje, koju možda Rusi financiraju, da oni misle da je to njima dobro za izbore. Žalosno je da smo mi, koji smo bili žrtva velikosrpske agresije, u dvojbi treba li pomoći Ukrajini ili ne. Žalosno je - kazao je.

Osvernuo se i na razgovor s jordanskim kraljem Abdulahon II. s kojim se sastao u Cipru na sastanku na vrhu MED9. Kazao je da su razgovarali o odnosima u Iranu, financijskoj potpori EU Iranu, suradnji Hrvatske i Trana, digitalnoj transformaciji..

- Naravno da je pozicija svih unutar EU da se sukob zaustavi. Žrtava ima jako puno, a ovaj forum koristimo kao prethodne konzultacije za sastanak euroskog vijeća - rekao je.