Zorici nema ni traga, a par čeka suđenje za ubojstvo na slobodi: 'Ovo je jako kompliciran slučaj'

Zorica Fadljević nestala je krajem studenog prošle godine, a bračni par koji je optužen za ubojstvo brani se šutnjom. Tužitelji još ne otkrivaju koje su to sumnje zbog kojih su i podigli optužnicu

<p>Slučaj nestale <strong>Zorice Fadljević</strong> (48) iz Sibinja kod Slavonskog Broda i dalje je pod velom tajne. Nitko, policija, istražitelji, državno odvjetništvo i obitelj nestale još ne znaju odgovor na pitanje gdje je ona i to više od godinu dana od nestanka.</p><p>Supružnici, prvoosumnjičena S.K. (61) i drugoosumnjičeni M.K. (63) s prebivalištem na zapadnom dijelu Slavonskog Broda su temeljem odluke Vrhovnog suda pušteni da se brane sa slobode i trenutno čekaju početak sudske rasprave. Županijski sud je u rujnu prošle godine potvrdio optužnicu kojom se bračni par sumnjiči da je počinio ubojstvo. U međuvremenu su osumnjičeni promijenili odvjetnike i sada ih zastupaju <strong>Zoran Mataić</strong> i <strong>Krešimir Kmet</strong>.</p><p>- Slučaj je jako kompliciran, s obzirom da je sve još u sudskom postupku, vrlo malo toga mogu reći osim da se moj branjenik i branjenica kolege Kmeta i dalje brane šutnjom. Skoro da nema dokaza o počinjenju djela za kojeg se sumnjiče, jer nema tijela, šanse da budu osuđeni ili oslobođeni optužbe su pola pola – rekao je odvjetnik Zoran Mataić, a na postulat 'nema tijela, nema dijela', poznat iz američkog pravosuđa kaže:</p><p>- Kod nas je to malo drugačije, presuda se može donijeti i na temelju indicija, no, one moraju biti snažno utemeljene - kaže Mataić.</p><p>No, što ako se netko na temelju tih indicija osudi i ako se otkrije da nije kriv nakon izvjesnog vremena?</p><p>- Kaže mu su hvala lijepa i možete sada ići kući, karikiram – rekao je odvjetnik. </p><p>I stvarno je čudna situacija, Županijsko državno odvjetništvo ne izlazi s informacijom koje su to osnovane sumnje na temelju kojih su podigli optužnicu, osumnjičeni ne priznaju počinjenje kaznenog djela, odnosno - brane se šutnjom. Nitko ne osporava da su se osumnjičeni tog 18. studenog prošle godine u večernjim satima sastali s nestalom, vjerojatno je došlo do prepirke između njih, ali jesu li se s parkirališta svi troje u automobilu odvezli, kako tvrdi ŽDO, ili je Zorica izašla i otišla u nepoznatom pravcu to se tek treba utvrditi.</p><p>Možda je za nestanak Zorice netko treći kriv, sve su to nedoumice koje bi se trebale razjasniti u sudskom postupku na čije se zakazivanje još čeka.</p>