Zoricu još traže, a osumnjičeni samo šute: 'Oni su vam u čudu'

Riječ je o starijim ljudima i oni su u čudu. Teško je bilo što reći, a posebno o tome jesu li ili nisu počinili djelo.

Rekla je to Jasenka Lukić, odvjetnica muškarca kojeg sa suprugom sumnjiče da su ubili Zoricu Fadljević (47) i sakrili njezino truplo.

- Smatram da je Županijsko državno odvjetništvo postupilo sasvim opravdano, to se tako radi i kod najmanje sumnje u počinjenje kaznenog djela. I dalje su izvidi, u tijeku je vještačenje izuzetih predmeta. Kad sve bude gotovo, znat će se nešto više, no u ovom trenutku ne treba izlaziti s neprovjerenim informacijama - dodala je odvjetnica Lukić.

Ne želi komentirati, opovrgnuti ni potvrditi informaciju koja je izašla u nekim medijima kako je bračni par priznao ubojstvo, ali da ne žele reći gdje su sakrili truplo, te da nisu prošli poligraf.

- Ja se ne bih igrala s takvim stvarima – rekla je Lukić.

Županijska državna odvjetnica Mirela Šmital izjavila je da će državno odvjetništvo dati izjave ‘kad bude imalo nešto konkretno’. Iz obitelji Zorice Fadljević nitko ne izlazi s informacijama o nestaloj, bez koje su ove godine prvi put dočekali Božić, i za vjerovati je da su imali malo razloga radovati se Božiću, jer njihova majka i supruga nije s njima.

Podsjetimo, Zorica Fadljević je posljednji put viđena 18. studenog ove godine oko 17 sati u Štamparevoj ulicu u Slavonskom Brodu. Na sastanak s jednom ženom dovezao ju je njezin suprug. On je ostao u automobilu, a ona je otišla do glavnog ulaza u slavonskobrodsku bolnicu. Susrela se s tom ženom, a zatim su obje otišle do parkirališta na Radničkom trgu, gdje ih je u automobilu čekao muškarac. Od tada joj se gubi trag.

Policija je nakon tog 23. studenog uhitila ženu (60) i muškarca (62), no i dalje nema traga.