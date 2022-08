Zovi čovika! Kakva je to država u kojoj, da bi uopće preživio, moraš imati čovjeka za vezu?!

Ako želiš srediti priključak za vodu, a da ne čekaš vječnost, zoveš čovjeka, a ako želiš staviti novo obračunsko mjesto za struju, isto zoveš čovjeka, ako trebaš srediti zemljišne knjige, opet zoveš čovjeka. Na kraju, ako želiš preživjeti, opet moraš zvati čovjeka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Posljednji slučaj u kojem je preminuo novinar Vladimir Matijanić ogolio je hrvatsku realnost do kostiju. Hrvatska je postala zemlja debelih veza i bez njih, doslovno, ne možete ništa konkretno napraviti. Nažalost, situacija u bolnicama posljednjih godina postala je zabrinjavajuća. Na specijalističke preglede morate čekati mjesecima, ako ne i godinama, ali ako imate dobre veze, onda to može biti i isti dan. I ne, nisu isključivo liječnici krivi! Kriv je naš cjelokupni mentalitet snađi se druže.

Sami smo se doveli da za svaku situaciju nađemo lakše rješenje i zaobiđemo redovan postupak. Tako uvijek kad idemo nešto obaviti nosimo čokolade, vina, meso da stavimo nešto pod ruku. A kad je nešto ozbiljnije, onda su tu uvijek famozna plava kuverta te potencijalna večera. Što je najgore, to je nama postalo u potpunosti uobičajeno i u tome ne vidimo ništa loše. No kad se jednom dogodi ovakav slučaj, onda se svi “dignu na noge” te svi osuđuju i zgražavaju se nad sustavom koji smo upravo mi, građani, doveli do ovakvog stanja.

Treba napomenuti da je ovo čisti oblik korupcije i to je kazneno djelo, ali na to se nitko ne obazire i zato jesmo tu gdje jesmo. Hrvatska je na samom vrhu država EU u kojima je korupcija najraširenija, a u tome predvodi politička elita, koju su ti isti građani, koji nose plave kuverte na sve strane, doveli na vlast.

I sve dok se sami ne osvijestimo i kolektivno ne promijenimo stanje svijesti, ljudi će umirati jer nisu imali ili nisu htjeli zvati i povlačiti za rukav. Tek tad će Hrvatska prodisati.

Najčitaniji članci