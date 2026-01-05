Zračnom puškom upucao psa u boksu, prijavili su muškarca

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja na području Trilja.

Kaznena prijava zaprimljena je u petak, 2. siječnja 2026. godine, a odnosi se na događaj od 27. prosinca 2025. godine. Naime, vlasnik psa je u boksu primijetio ozljedu na glavi svog ljubimca, za koju se sumnja da je nastala djelovanjem zračne puške. Psa je odmah odveo veterinaru, koji mu je pružio pomoć te iz glave izvadio dva streljiva.

Postupajući po prijavi, policijski službenici Policijske postaje Sinj proveli su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je navedeni 43-godišnjak odgovoran za ozljeđivanje psa. U sklopu istraživanja provedena je i pretraga doma osumnjičenog, prilikom koje je pronađena i oduzeta zračna puška.

Protiv muškarca će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava