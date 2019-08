Zračnu luku u Hong Kongu zaposjeli su prosvjednici

Služba prijave leta prekinula je s radom u hongkonškoj zračnoj luci, objavila je uprava zračne luke u utorak kao razlog navodeći prekide prouzročene protuvladinim prosvjedima.

Sve nasilniji prosvjedi gurnuli su azijsko financijsko središte u najtežu političku krizu u proteklim desetljećima te predstavljaju izazov središnjim vlastima u Pekingu.

Uprava zračne luke (AA) obustavila je sve letove u zračnu luku i iz nje u ponedjeljak, no u utorak ujutro došlo je do obnavljanja nekih letova. U međuvremenu je više tisuća prosvjednika ponovno zaposjelo zračnu luku, a zrakoplovna tvrtka Cathay pacific Airways Ltd objavila je u utorak da je obustavila prijavu za sve letove.

"Operacije na terminalu na hongkonškom aerodromu ozbiljno su narušene kao rezultat današnjeg okupljanja na aerodromu", poručila je uprava te dodala da je služba čekiranja za odlazne letove obustavljena od 16.30 po lokalnom vremenu. U odvojenoj izjavi Cathay Pacific navodi: "Mogući su daljnji kratkoročni poremećaji u redu letenja".

Stotine prosvjednika blokiraju prostor za odlazak putnika u hongkonškoj zračnoj luci drugi dan zaredom.

Mnoštvo uzvikuje "Borba za slobodu! Stanite uz Hong Kong!", a kolicima za prtljagu nastoji se napraviti prolaz među prosvjednicima.

U drugim dijelovima zračne luke tisuće prosvjednika ponovno sjedi u prostoru za dolazak putnika. Neki drže u rukama natpise na kojima su poruke o policijskom nasilju prema prosvjednicima.

UN pozvao Hong Kong na suzdržanost u pogledu upotrebe sile

Ured za ljudska prava Ujedinjenih naroda pozvao je u utorak vlasti u Hong Kongu da prakticiraju suzdržanost i istraže činjenice o tome da su policijske snage ispaljivale suzavac na prosvjednike protivno međunarodnom pravu.

Ured UN-ove povjerenice za ljudska prava Michelle Bachelet priopćio je da postoje "kredibilni dokazi" da su policijske snage reda u Hong Kongu pribjegle mjerama koje mogu izazvati ozbiljne ozljede ili čak smrt prosvjednika.

"Mogu se vidjeti policijski dužnosnici kako u više raznih prilika ispaljuju suzavac na gomilu, okružena područja ili pak na pojedine prosvjednike", kazao je glasnogovornik UN-ove povjerenice za ljudska prava. "Mjere koje koristi hongkonška policija zabranjene su međunarodnim normama i standardima", istaknuo je.

UN-ova povjerenica za ljudska prava pozvala je vlasti da istraže incidente i poboljšaju pravila angažiranja snaga reda u skladu s međunarodnim standardima.

Prosvjednici koji danima izlaze na ulice Hong Konga prosvjeduju i zbog policijskog nasilja i prekomjerne upotrebe sile te traže uspostavu neovisnog povjerenstva koje bi to utvrdilo.

Čelnica Hong Konga Carrie Lam ponovno je u utorak poduprla policiju i nije se ogradila od policijske upotrebe sile.

Peking je pak u ponedjeljak objavio da su prosvjedi počeli pokazivati "klice terorizma" te da je zračna luka zatvorena. Neki pravni stručnjaci smatraju da bi službena interpretacija da se radi o terorizmu mogla voditi ka uporabi antiterorističkih zakona.