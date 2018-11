Žrtva seks skandala: Očajna sam, nisam znala da je snimao

Afera zbog seks-snimaka objavljenih na jednoj pornografskoj internetskoj stranici, a čiji su glavni akteri nekadašnji ljubavni par, potresa Bihać.

Kako piše Dnevni avaz sada je već općepoznato da je Sabahudina Blaževića (50), Visočanina s adresom u Bihaću, bivša djevojka, inače tridesetogodišnjakinja, optužila da ih je snimao tokom seksualnog odnosa i da je bez njenog znanja snimke ustupio jednoj pornografskoj internetskoj stranici.

Djevojka je rekla za Avaz kako nije znala da je on sve snimao, kao ni da je snimke seksa stavio na internet. Za nju je to saznanje bilo šokantno i danima je zbog svega u očaju i nevjerici.

- Slučajno sam čula da je na jednoj porno-stranici objavljen video na kojem se ja nalazim. Otišla sam na tu stranicu kako bih provjerila. Osim mene i njega, vidjela sam i snimke na kojima je on i s drugim ženama. Snimke su iz motela, automobila i iz njegove kuće - kaže djevojka.

Ističe i da je s Blaževićem bila u vezi oko dvije godine te da on nije oženjen. No, kada je odlučila prekinuti, suočila se s prijetnjama.