Žrtva seksualnog zlostavljanja svećenika: 'Ovo je demon, a sve je počelo sa sedam godina'

Nakon šokantnog priznanja o svećenicima riječke nadbiskupije koji su godinama seksualno iskorištavali djecu jedna je žrtva svoju traumu ispričala za RTL.

Njega i dječake od 6 do 13 godina zlostavljao je svećenik Milan Špehar koji je sada u Italiji bez kazne jer su svi zločini pali u zastaru

- Evo, znači ovo je demon i razlog zašto želim pokazati svim mamama, roditeljima i djeci da znaju, tko je i što je, čovjek koji je upropastio mlade živote, znači Milan Špehar mora dobit određenu kaznu za ovo - govori žrtva zlostavljanja.

Danas ima 38 godina, a sve je počelo u drugom razredu osnovne škole kada je u ratu izgubio oca, popustio u školi pa se lokalni svećenik, tada obiteljski prijatelj ponudio za instrukcije.

- Poslije tih instrukcija bi mi dao za nagradu da se igramo, kao hrvanje i onda tko izgubi mora skidati robu i tako je, da jedno je vodilo drugom - prepričava žrtva.

Sjeća se kako je prvi put imao sedam godina, a sve se događalo u župnoj kući.

- Prisilio, naredio, ne znam kako da kažem, da… ma ne znam ni kako reći! Da ja njemu, obavim njegov posao - prepričava.

Zlostavljao ga je od drugog do sedmog razreda osnovne škole, najmanje jednom mjesečno.

- Što se tiče drugih ljudi, to je jedan put da je jedan dečko bio s nama zajedno. Gol! Sva trojica - govori žrtva te dodaje kako je svećenik tada imao 39 godina i zaprijetio mu da mora čuvati tajnu.

'On je zaštićen, a ja idem kroz život kako mogu i kako znam'

- Sram, sram, strah, kao dijete ne znaš što ti se dešava - govori.

Nakon pet godina, odlučio je reći dosta, a kako kaže, misli da mu je to uništilo život.

Šutio je godinama, tek prije tri godine priznao supruzi, pa baki. Otišao je na policiju, sve im ispričao, a odluka Državnog odvjetništva u studenom 2021. ga je dotukla.

- Optužnica je odbačena jer je to zastara! Tako da ništa, on je zaštićen, a ja idem kroz život kako mogu i kako znam, a on uživa! Živi u samostanu, uživa, kuhaju mu, peru mu, na toplom je i nikome ništa - kazala je žrtva zlostavljanja Milana Špehara.

- Najbolje reći nek ide u zatvor, ali to mu neće pomoć, on mora ostati vani, da ga se vidi svaki dan i da svi ljudi koji prođu, da ga pogledaju i da kažu to je taj - govori žrtva.

'Ne dozvoljavam svojoj djeci da idu u crkvu'

Da je žrtva svećenika pedofila znaju mu prijatelji, šira obitelj, kolege s posla.

- Ne dozvoljavam ni svojoj djeci da idu u crkvu - rekao je.

Na upit kako živi s tom traumom, kaže "ne mogu se sam sa sobom posložit".

Rekao je i kako nakon njegove ispovijesti volio bi da se javi još žrtava jer to treba iskorijeniti.

Bilo mu je teško, ali svojom pričom želi pokušati zaustaviti zlostavljanje djece kakvo je i sam trpio pa za njih ima poruku.

- Najbližnjima nek se obrate, neka kažu, meni ne štima nešto, odnos ne valja, nemojte trpjeti, ja sam svoj život upropastio jer nisam rekao - zaključuje žrtva zlostavljanja.