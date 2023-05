Rekonstrukcija zlostavljanja: Tko je ostavio fascikl s iskazima i zašto nisu sve ranije prijavili?

Riječkoj nadbiskupiji, koju potresa skandal postavili smo niz pitanja kako bi doznali zašto prije 2021. godine nisu Državnom odvjetništvu prijavili zlodjela koja im je i sam Špehar priznao još 2016., zatim opet i 2018. godine. Jasno kažu u jednome dijelu odgovora kako je "svaki građanin koji sazna za ovakva zlodjela dužan prema Kaznenom zakonu RH to

prijaviti državnim vlastima, isto je dužan učiniti i prema crkvenim odredbama", ali istodobno odgovaraju tako, kao da Nabiskupija prije dolaska nadbiskupa Mate Uzinića, koji je sve prijavio prije dvije godine, nije niti postojala, odnosno kao da je njihova povijest počela tek s njegovim dolaskom 2020.

Kažu, zanimljiva je rečenica, i to kako je "nadbiskup Uzinić pronašao jednu fasciklu sa svim spisima na kojoj je pisalo “Za državne organe ako budu tražili". Nemaju evidentirano ni ništa o tome da ih je policija posjetila 2018., kad joj se Špehar sam prijavio.

Na pitanje zašto Nadbiskupija policiji odnosno DORH-u nije odmah 2016., po saznanjima, a pogotovo nakon priznanja Milana Špehara, to prijavila, Nadbiskupija odgovara kako je, prema dokumentaciji u spisu, zlostavljanje od strane M.Šp. nadbiskupiji prijavljeno prvi put u rujnu 2016. godine, kad je i optuženi svjedočio i priznao seksualno zlostavljanje djeteta u vremenu između 1992. i 1993. godine.

- Iako su imali dužnost i prema civilnim i crkvenim zakonima to odmah prijaviti policiji, u spisu ne postoje dokumenti da je to i učinjeno. Zašto po priznanju M. Šp. nadbiskupija nije prijavila ovaj mučni slučaj policiji ili DORH-u, na to pitanje nadbiskup Uzinić ne zna odgovoriti, jer u to vrijeme nije bio u Riječkoj nadbiskupiji, odgovaraju.

Upitani zašto prijava nije išla i nakon svećenikovog novog priznanja 2018., kažu kako je "iz dostupne dokumentacije vidljivo samo da je u lipnju 2018. godine nadbiskupiji stigla nova optužba, te da je u srpnju 2018. godine optuženi priznao i 15. srpnja 2018. godine sam se prijavio policiji da je 'u vremenskom periodu od 1987. godine do 1988. godine, kao i u vremenskom periodu od 1992. godine do 1993. godine, izvršio bludne radnje prema djeci i maloljetnicima u više navrata, stoji u današnjem odgovoru Nadbiskupije za 24sata.

Na pitanje je li ih policija posjetila 2018, nakon što joj se Špehar sam obratio, odnosno je li kod njih bilo istrage, i što je, eventualno, ona pokazala, kažu kako "u dokumentaciji koju posjeduju to nije evidentirano".

- Jedino što je nadbiskup Uzinić pronašao je jedna fascikla sa svim spisima na kojoj je pisalo 'Za državne organe ako budu

tražili'. Nadbiskup je pregledao i dopunio te spise i sve predao DORH-u u svojoj prijavi 22.veljače 2021. godine., odgovaraju iz Rijeke. Upitani pak zašto se čekalo do veljače 2021.da se ide prema Državnom odvjetništvu, odgovaraju kako je "nadbiskup Uzinić imenovan Riječkim nadbiskupom koadjutorom 4. studenoga 2020., a službu je preuzeo 16. prosinca 2020., prijavio je DORH-u 22. veljače 2021. godine i proslijedio im cijeli spis".

- Uz službu riječkog nadbiskupa koadjutora nadbiskup Uzinić sve do 30. studenoga 2021.stanuje i radi na relaciji Rijeka - Dubrovnik, jer paralelno upravlja i Dubrovačkom biskupijom sve do imenovanja i preuzimanja službe novog dubrovačkog biskupa, zaključuju to pitanje. Na pitanje je li se slučaj namjerno odugovlačilo i zašto, odgovaraju kako je "nadbiskup Uzinić prijavio slučaj DORH-u čim je upoznat sa slučajem i ne zna zašto to nije učinjeno ranije".

Upitani nisu li obavezni policiji sva takva saznanja prijaviti odmah, zaključuju kako "svaki građanin koji sazna za ovakva zlodjela dužan je prema Kaznenom zakonu RH to prijaviti državnim vlastima, isto je dužan učiniti i prema crkvenim odredbama".