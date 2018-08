Žrtva zlostavljanja razočarana je nakon razgovora s Papom

Marie Collins, jedna od osmero žrtava svećeničkog zlostavljanja koja se u subotu u Irskoj sastala s papom Franjom kazala je da je "razočarana" njegovim obećanjima da će provesti reforme koje smatra nedovoljnim.

"Činilo se da ne shvaća potrebu za neovisnijim ili centraliziranijim tijelom" pred kojim bi zlostavljači odgovarali, rekla je Collins u telefonskom razgovoru za dpa nakon sastanka s Papom.

Collins je prošle godine podnijela ostavku na dužnost u Papinskom povjerenstvu za zaštitu maloljetnika jer je bila razočarana što je vatikanska birokracija zaustavljala provedbu preporuka za reforme.

Jedna od promjena koju je Collins zagovarala, a isprva je bila odobrena, a potom odbačena, bila je osnutak posebnog vatikanskog suda koji bi sudio biskupima optuženima za prikrivanje kaznenih djela svećenika.

Papa je na to rekao da "Crkveni čelnici već bivaju pozvani na odgovornost, moraju se suočiti s optužbama i kada postoje dokazi protiv njih, on ih smjenjuje", kazala je.

"Razočarana sam", rekla je jer odbijaju provesti mjere da počinitelji i odgovaraju za svoja nedjela.

Napomenula je da je ipak vidjela nešto pozitivno kod Pape u Irskoj.

"Činjenica da je tako jasno govorio o zataškavanju važna je jer još postoje ljudi u Crkvi, među svećenicima i laicima, koji niječu da bi biskup štitio zlostavljača", kazala je.

"To što je sam Papa sada to priznao kao činjenicu, trebalo bi zaustaviti to nijekanje", rekla je Collins.

Papi je kazala da treba promijeniti vatikansku praksu prisiljavanja na ostavku biskupa koji su zataškavali nedjela svećenika, a da ih se pritom ne smatra krivima za nemar.

Papa je rekao da će "to definitivno razmotriti, veću transparentnost. Ne promjenu procesa, samo njegovu veću transparentnost", kazala je Collins.

Naposljetku ga je zatražila da cijela Katolička Crkva uvede stroga pravila o prevenciji zlostavljanja koja su 2002. uveli američki biskupi, pa ako su ti propisi dovoljno snažni da spriječe zlostavljanja u Americi trebalo bi ih provesti u i svim drugim državama.

"S njegove strane nije bilo obećanja, ali činilo se da je klimnuo i da razumije", rekla je.