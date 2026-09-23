Žrtve seksualnog nasilja u Sloveniji traže pomoć Vatikana

Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je u srijedu od Vatikana da zaključi postupak protiv njega, uoči posjeta pape Lava XIV. Francuskoj, prenosi agencija dpa.

Bivše redovnice iz Slovenije uputile su papi pismo koje je u srijedu u Rimu objavila njihova odvjetnica Laura Sgrò. U njemu traže da se završe postupci pred posebnim vatikanskim sudom te da se utvrdi odgovornost za ono što opisuju kao višedesetljetno zlostavljanje.

Rupnik, 71-godišnji Slovenac, sumnjiči se za seksualno zlostavljanje više od 20 žena, od kojih su većina bile redovnice ili bivše redovnice iz njegove vjerske zajednice.

Slučaj je ponovno privukao pozornost uoči Papina posjeta Francuskoj jer je Rupnik sudjelovao u izradi mozaika za baziliku Gospe od Krunice u Lourdesu, jednom od gradova koje bi papa Lav XIV. trebao posjetiti.

Papa tijekom posjeta, međutim, neće vidjeti te mozaike. Po odluci lokalnog biskupa, prošle su godine prekriveni aluminijskim panelima.

"Ne namjeravamo biti zaboravljene. Nećemo odustati od pravde dok se ne prizna težina onoga što se dogodilo i dok odgovorna osoba ne bude kažnjena", poručile su žene u pismu.

Postupak protiv Rupnika vodi se pred posebnim vatikanskim sudom, no o njegovu tijeku i okolnostima zasad je objavljeno vrlo malo informacija. Postupak je prvotno trebao biti zaključen do kraja prošle godine.

Prema riječima odvjetnice Sgrò, njezine klijentice nisu pozvane kao svjedokinje, a njoj nije dopušteno sudjelovati na saslušanjima kao njihova pravna zastupnica.