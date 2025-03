Zsa Zsa i Kedžo sretni su što će pjevati pred najboljima u našem društvu: Zbog njih je sve ljepše

Brojne poznate hrvatske zvijezde godinama daju podršku Ponosu Hrvatske, a među njima i pjevač Damir Kedžo te pjevačica Zsa Zsa koji će 12. travnja zajedno nastupiti na tom velikom jubileju.

- Iznimna mi je čast nastupiti na Ponosu Hrvatske. Osjećaj je predivan zajedno s ljudima koji su zaista Ponos Hrvatske i koji Hrvatsku čine boljom zemljom i boljim okruženjem. Čast mi je što ću pjevati za njih. Zsa Zsa i ja izvest ćemo pjesmu "Sve u meni se budi" koju jako volimo pjevati, i "Srce mi umire za njom" - odao je Kedžo. Oduševljeni pjevač nastavio je da su ljudi koji su odabrani za nagradu Ponos Hrvatske velika inspiracija te da takav život ti heroji žive svaki dan.

- Neki od njih zaista rade poslove za koje se ja pitam kako ih primjerice možete raditi. Evo, imam sestru koja radi na odjelu onkologije. Samo iz tog dijela vučem neku inspiraciju da zaista postoje ljudi koji rade poslove i zanimanja koji su njihovi pozivi, a neki od njih su u svojim poslovima veliki heroji koji mijenjaju naše okruženje na bolje, pomažu ljudima, spašavaju ih...To su takve stvari o kojima mi u svakodnevnom životu ne razmišljamo previše. I predivno je imati takvu manifestaciju da te podsjeti da zaista postoje ljudi koji u našoj svakodnevici daju nešto puno više - iskreno je kazao Kedžo.

Osim što se sprema za veliki jubilej, Kedžo snima novi video spot za pjesmu "Spojeni nevidljivo" s kojom će se predstaviti i na ovogodišnjem Zagreb festu. "Pjesma ima posebnu poruku i dugo se nisam saživio s nekom pjesmo kao s ovom. Posebno me veseli i to što glumim, pjevam i plešem u mjuziklu "West side story" u riječkom HNK koji će publici biti predstavljen u lipnju ove godine"odao je na kraju.

I pjevačica Zsa Zsa sretna je što će sudjelovati na obilježavanju dva desetljeća Ponosa Hrvatske. S pjevačem Damirom Kedžom otpjevat će ranije spomenutu pjesmu, a kazala je kako suradnja s Kedžom traje i duže od nastanka dueta.

- Znali smo se i ranije, još od vremena kada sam objavljivala videa na youtubeu gdje sam obrađivala druge pjesme. A zapravo smo se upoznali kada sam još' kao klinka" pjevala u jednom lokalu na Krku. Osim dueta otjevat ću među ostalim i pjesme "Ova ljubav" i "Kada budemo sami". Manifestaciju Ponos Hrvatske jako dobro znam, a za mene su ponos Hrvatske oni ljudi koji unatoč nestabilnoj prognozi i atmosferi u državi ostaju tu i pokušavaju poboljšati ovo društvo i motivirati te pomoći drugima, i ostaju raditi za dobrobit zajednice. Jako mi je drago što ću biti dijelom tog događaja, jer to su za mene veliki ljudi koji svijet čine boljim mjestom - kazala je Zsa Zsa. Na pitanje na čemu trenutno radi, kroz smijeh je kazala da radi na tome da bude ponos sebi.

- Tri godine sam se povukla sa scene, jer mi je trebalo da se malo resetiram. Imam skin care brend i tu sam se aktivirala kako bi pomogla i savjetovala druge ljude. Jako me ispunjava i malo me to maknulo od glazbe jer mi oduzima puno vremena. Ali sada je napokon došlo vrijeme i spremna sam se vratiti u glazbeni svijet - odala je na kraju.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Priče o našim dobitnicima pratite stoga i u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Svečanu dodjelu pratite 12. travnja na HRT2 od 17.40 do 19 sati. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka, Stega Tisak i Hotel Puntijar.