Splitski stožer: Dvoje korisnika Doma u Vukovarskoj preminulo

Jučer je u KBC Split preminulo dvoje pacijenata, rekli su iz Stožera za civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije na početku konferencije za novinare. Radi se o štićenicima Doma iz Splita koji su imali i druge kronične bolesti.

Još devet ljudi, od kojih je troje iz Doma za starije u Makarskoj, je zaraženo korona virusom.

U bolnici se nalazi ukupno 80 pacijenata od kojih je 45 iz doma u Vukovarskoj.

- Od hospitaliziranih je devet na respiratoru, šestero ih ima teže kliničke znakove bolesti, a ostali imaju blaže znakove - poručili su.

Novooboljelih je šest, a zaprimili su i još tri pozitivna nalaza iz Makarske, pa je ukupno devet zaraženih.

- Vezano uz premještanje, sve korisnike smo testirali i za sada od 54 korisnika njih 52 imaju negativan nalaz i zbog toga smo jako sretni i dobro smo napravili trijažu. Dva korisnika još čekamo nalaze kakvi će biti - poručili su.

Dotakli su se i incidenta u crkvi na Sirobujama.

- Mi smo prvo saznanje da svećenik ne poštuje odluke Nacionalnog stožera imali u petak 3. travnja. U nedjelju 5. travnja i ponedjeljak 6. travnja je policija poduzela mjere ispred dvorišta crkve i zaustavljala ljude koji su htjeli ići na misu. Građani su poštivali upute policije, no župnik je pritom narušavao javni red i mir, drsko vrijeđao policiju i zato je prijavljen. On je govorio da će svaki dan održavati mise, čak i na Uskrs, no od ponedjeljka, kad je i Nadbiskupija izdala priopćenja, misa nije bilo. Bili smo tamo utorak, srijedu, četvrtak i petak. I na Uskrs, 12. travnja smo pratili web stranice župe i bili smo tamo prije 8 sati. Nismo bili prisutni prije 10 sati jer smo imali puno drugih prioriteta - poručili su. Objasnili su kako nisu bili ispred crkve kada je izbio incident jer su, prema dotadašnjem iskustvu, očekivali da mise neće ni biti.

- Kada smo dobili informaciju da su napali novinarku su brzo stigli policajci i identificirali sve osobe koji su sudjelovali u napadu na novinarke i uhitili ih. Podnijeli smo kaznenu prijavu po izmjenama kaznenog zakona. Dvoje ljudi smo prijavili za djelo prisile, a jednog za fizičku ozljedu. Prijavili smo i 70-godišnjaka za narušavanje javnog reda i mira vikanjem, jer je prije mise vikao na ljude u dvorištu župe - poručili su iz policije.

Istaknuli su kako su nekoliko puta upozoravali građane da ne mogu prisustvovati misama, no da je danas oko 15 ljudi ipak ostalo, a da je svećenik održao misu vani. Procijenili su, u suradnji s epidemiologom, da je razmak između vjernika bio dovoljan za misu na otvorenom. Poručili su i da je prvotno ponovno bila namjera da se misa održi u samoj crkvi, no da su policijski službenici to spriječili.

- Ne možemo postupati drugačije, ako netko ne narušava javni red i mir ili neko drugo djelo, nismo ovlašteni postupati - rekli su. Dodali su kako su izvijestili Nacionalni stožer civilne zaštite, Nadbiskupiju i Inspektorat.

I župan je komentirao incident.

- Mislim da je suvišno reći iti jedne riječi s kolikim zgražanjem osuđujem taj čin, posebice fizički nasrtaj na vas iz medija. Tijekom jutra sam pričao s generalnim vikarom i ministrom Božinovićem. Svi radimo da nađemo rješenje da se to više nikada ne ponovi. No, moram reći i da ogromna većina svećenika uistinu se ponaša u skladu s propisima - poručio je župan.

- Pozivam vjernike iz te župe, prijatelji, vjerujte mi da će mir biti veći ako ćete poštivati odluke Nacionalnog stožera i ako se pridržavate svih izrečenih mjera da suzbijemo ovu bolest. Nije hrabrost ako širiš na sebe i na druge oko sebe. To je ludost! Ne budite "hrabri", nego budite racionalni i razumni. Ova dva prvoprivedena i nisu čak iz te župe, pa zar nam to ne govori dovoljno?! - zapitao je župan i još jednom ponovio da su svi dužni poštivati mjere.