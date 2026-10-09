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ILEGALNO SMEĆE

Župan Kolar o prozivkama zbog otpada u Poznanovcu: 'Dozvola je bila u Ministarstvu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Župan Kolar o prozivkama zbog otpada u Poznanovcu: 'Dozvola je bila u Ministarstvu...'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Župan Kolar je pojasnio da je županija bila vezana za postupke u Ministarstvu zaštite okoliša te da nije mogla ukinuti dozvolu za gospodarenje otpadom zbog nedostatka dokumentacije.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je u petak da županija nije mogla ukinuti dozvolu za gospodarenje otpadom tvrtki povezanoj s ilegalno odloženim otpadom u Poznanovcu jer se dokumentacija nalazila u Ministarstvu zaštite okoliša, gdje su se vodili i sudski postupci.

Na dvije lokacije u Poznanovcu u općini Bedekovčina ukupno je 13.000 tona neopasnog i opasnog otpada, a portal 24sata objavio je u četvrtak kako je inspekcija zaštite okoliša još 31. svibnja 2022. zatražila od županije ukidanje dozvole jednoj od dviju tvrtki koje su ilegalno ostavile otpad u Poznanovcu, no barem do 8. studenog 2023. dozvola nije ukinuta.

Kolar je potvrdio da je takav zahtjev zaprimljen, ali tvrdi da županija u tom trenutku nije raspolagala dozvolom ni dokumentacijom potrebnom za postupanje.

„Dozvola je bila u ministarstvu, dokumentacija čitavog predmeta je bila u ministarstvu jer tada se na upravnom sudu vodio postupak protiv ministarstva, a ne protiv Krapinsko-zagorske županije”, rekao je Kolar.

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Županija je izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, među ostalim guma, jestivih ulja i masti te plastike i plastične ambalaže. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije prethodno je potvrdilo županijsku dozvolu, a spor je nastao zbog bankovne garancije, odnosno neusklađenosti zakona i pravilnika.

„Uvijek pokušavam ne koristiti teške riječi u političkom nadmetanju, ali nekad morate to reći - ministrica Vučković laže. Je li to dovoljno jasno”, rekao je Kolar.

Županija je postupala prema uputama nadležnog ministarstva, a nakon ponovnog izdavanja dozvole ministarstvo je tu dozvolu potvrdilo.

„I na upravnom sudu tužba općine ide prema ministarstvu, a nakon toga ide tužba gospodarskog subjekta na upravnom sudu ponovo prema ministarstvu, a ne prema županiji. I to svi znaju, ali bez obzira na to govore neistinu”, tvrdi Kolar.

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