PROBLEMI NA PELJEŠCU

Župan Pezo: 'Neki gradovi i općine nisu ništa poduzeli u gospodarenju otpadom'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dubrovnik: Konstituiraju?a sjednica Gradskog vije?a | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Osim o gospodarenju otpadom, na kolegiju se govorilo i o zdravstvu i socijalnoj skrbi, radu HGSS-a, javnim pozivima jedinicama lokalne samouprave te razvoju biciklističke infrastrukture

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo izjavio je u četvrtak da neki gradovi i općine u najjužnijoj hrvatskoj županiji nisu ništa poduzeli u uspostavi sustava gospodarenja otpadom, što je njihova zakonska obveza.

"Pohvalio bih Metković, Konavle i Orebić koji se trude gospodariti otpadom i uspostaviti taj sustav. Ali postoje općine i gradovi koji nisu ništa poduzeli. Imali smo nedavno problem na Pelješcu, ali to nije jedini slučaj", rekao je Pezo u Dubrovniku nakon trećeg radnog kolegija s gradonačelnicima i načelnicima iz županije.

Moraju znati da je to njihova obveza, naglasio je. "Kad Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje bude gotov, što je naša dužnost dovršiti, cjelokupni sustav će morati biti u funkciji. Nadam se da će gradonačelnici i načelnici to ozbiljno shvatiti i da je ovo krajnji rok da se uozbilje i počnu uspostavljati taj sustav", istaknuo je župan.

Mi ćemo ih pratiti, ali i nadgledati, kulturu gospodarenja otpadom u 21. stoljeću trebamo prenijeti na naše građane, naglasio je Pezo.

Dodao je i da gradovi Dubrovnik i Metković imaju ugovore i s drugim općinama, koje bi trebale uložiti više truda. "Očekujem i od tih općina da i one uspostave sustav gospodarenja otpadom“, poručio je dubrovačko-neretvanski župan.

Osim o gospodarenju otpadom, na kolegiju se govorilo i o zdravstvu i socijalnoj skrbi, radu Hrvatske gorske službe spašavanja, javnim pozivima jedinicama lokalne samouprave te razvoju biciklističke infrastrukture.

