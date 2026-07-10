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SLUČAJ ‘PEPELJARA PLUS+

Župan se pomirio s prijateljicom koja ga je gađala pepeljarom

Piše Luka Safundžić,
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Župan se pomirio s prijateljicom koja ga je gađala pepeljarom
Foto: Privatni album/
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Policija završila istragu o županu Petryju i djevojci koja ga je napala. Prekršajno je prijavljena. ‘Nema više zle krvi’

Gotovo tri mjeseca nakon noći koja je zbog slučaja "pepeljara" odjeknula Likom, policija je dovršila istragu. Incident koji je uoči svečanog otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji u središte pozornosti doveo ličko-senjskog župana Ernesta Petryja dobio je epilog. Sve se zbilo u noći 24. travnja, u tad još neotvorenom restoranu u Novalji. Za stolom su sjedili vlasnik lokala, HDZ-ov župan Ernest Petry i njegova prijateljica. Mirna večer ubrzo se pretvorila u svađu. Prema riječima očevidaca, oko pola dva žena je župana počela vrijeđati, govoreći mu izraze poput "smrade" i "jazavče", a zatim je, tvrde sugovornici, prema njemu počela bacati pepeljare i druge predmete koji su joj se našli pri ruci. Nakon incidenta upravo je ona pozvala policiju.

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Komentari 2
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