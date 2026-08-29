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Županija s Petryjem na čelu davala je tisuće eura obrtu njegove bliske prijateljice

Piše Luka Safundžić,
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Županija s Petryjem na čelu davala je tisuće eura obrtu njegove bliske prijateljice
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Novi broj tjednika Express istražuje tko stoji iza ličko-senjskog župana, kako je preživio političke preokrete i zašto ga HDZ, unatoč sve većem nezadovoljstvu, još nije izbacio iz stranke

Ličko-senjska županija za vrijeme dok je Ernest Petry na njezinu čelu obrtu Divinum, koji je danas u suvlasništvu njegove bliske prijateljice Ane Obućine, isplatila je najmanje 3180 eura, doznaje Express. Riječ je o dvije isplate iz županijskog proračuna - 2580 eura u prosincu 2024. i još 600 eura u studenome 2025. godine, a obje su isplaćene za programske aktivnosti “Jesen u Lici” i druge marketinške aktivnosti.

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Komentari 26
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