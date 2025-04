Županu Kožiću sudi se zbog 696 eura za ručak kojim je počastio liječnike. Tvrdi: 'Nisam kriv!'

Razumijem optužbu, ali nisam kriv, rekao je zagrebački župan, koji ide po još jedan mandat, Stjepan Kožić. Njemu je, nakon odgode zbog bolesti, na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave.

Optužen je da je u siječnju 2020. godine, kad je izlazio s liječenja u KB Merkuru, naručio catering za medicinsko osoblje u iznosu od 5.250 kuna, odnosno 696 eura i 79 centi. To je plaćeno iz proračuna rashoda Zagrebačke županije, odnosno iz novca za reprezentaciju. Tužiteljstvo vjeruje da je zatražio od tadašnje pročelnice Ureda župana, Mirjane Oštrec Bosak, da organizira i naruči dostavu hrane i pića te da na platni nalog napiše da se radilo o ručku s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu rada na Regionalnom centru kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu. Ona je to, kako kažu tužitelji, i učinila, vlastoručno je potpisala naredbu računovodstvu da se račun plati, a na poleđinu je napisala da se radi o ručku s predstavnicima MZO-a. Kožić se tereti da je, kako bi prikrio da je neosnovano raspolagao novcem Županije, tijekom izvida potpisao i službenim pečatom ovjerio podnesak Županije u kojem je navedeno da se i trošak odnosi na ručak organiziran u sklopu priprema jednog projekta. Potom je podnesak dostavio USKOK-u, iako je znao da to što piše nije istina.

Zagreb: Početak suđenja Stjepanu Kožiću, županu Zagrebačke županije kojeg USKOK tereti za zloporabu položaja | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Službeni papir je potpisala i Kožićeva zamjenica Nadica Žužak, no nije znala o čemu se radi i tužitelji vjeruju da nije mogla ni znati.

Tužiteljica je predložila da se na idućem ročištu prvo pročita dokumentacija, koja čini 43 dokazna materijala, te iskazi ispitanih svjedoka kojih je sedam. Kožićev branitelj, Čedo Prodanović, pristao je na to da se dokumentacija čita, no traži da se svjedoke još jednom sasluša u sudnici. Kad taj proces završi, obrana će moći iznositi svoje dokaze.

Podsjetimo, javnost je 2021. godine saznala da se protiv Kožića vodi istraga, te je sam potvrdio da je bio na razgovoru u policiji. Prijavljen je za blaži oblik kaznenog djela jer je riječ o manjem novčanom iznosu, pa nije bio uhićen, već se brani sa slobode.

Dugovječni župan

Stjepan Kožić je na čelu Zagrebačke županije od 2001. godine, kad je izabran kao član HSS-a. Ušao je kao sedmi na listi te stranke, a županijska skupština izabrala ga je za župana. Četiri godine kasnije Kožić je izabran kao župan sporazumom HSS-a i SDP-a, no taj sporazum je trajao svega tri godine.

Svečano otvaranje gradilišta budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na izborima 2009. godine, po sporazumu Ive Sanader koji je bio na čelu HDZ-a i Josipa Friščića, tad šefa HSS-a, dobiva još jedan mandat. Tad ga je podržala i Hrvatska stranka umirovljenika.

Četiri godine kasnije, 2013., Kožić okuplja koaliciju u kojoj su bili: HDZ-HSS-HSP-DC-BUZ-ZS-SP-ZELENI. Idući mandat, 2017. godine, dobiva kao kandidat HSS-SDP-HNS-Laburisti.

Potpisivanje koalicijskog sporazuma HSS-a, SDP-a, HNS-a i Hrvatskih laburista | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nedugo nakon pobjede na izborima događa se gotovo filmska situacija: Kožić stvara vladajuću koaliciju HDZ-HSU-HSLS i stranke Milan Bandić 365. Oporba ga od tad naziva HDZ-ovim kandidatom. Većinu su mu držali i zastupnici Mosta, koji nisu bili formalni dio te koalicije.

Velika Gorica: Središnji skup HDZ-a i koalicijskih partnera za VI. izbornu jedinicu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon što je prošao gotovo sve stranke u Hrvatskoj, 2021. godine osnovao je svoju Nezavisnu listu Stjepan Kožić, koja je imala podršku HDZ-a, Stranke rada i solidarnosti, HSU-a, HSLS-a i HNS-a.

Zaprešić: Obilježavanje 35. obljetnice osnivanja HDZ-a Zagrebačke županije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prije tri tjedna najavio je da ide po još jedan mandat, i to uz podršku HDZ-a.