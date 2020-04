Župnik sa Sirobuje proklinje: 'Neka vas đava nosi, masoni!'

Incident u župnoj crkvi Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u splitskoj Sirobuji završio je teškim riječima gnjevnog svećenika don Josipa Delaša. Nakon što je prije tjedan dana izvrijeđao policajce koji su ga došli upozoriti da okupljanjem vjernika na misi krši zakon i propise koji su na snazi zbog situacije s korona virusom, sada su ljudi u njegovoj crkvi nasrnuli na novinare, a ni župnik se na blagdan Uskrsa nije suzdržao od teških uvreda.

- Neka vas đava nosi, ajte kvragu! Đavli, masoni, odnija vas đava što prije! Ajte ća, nemojte sr*t po nama, ajte ća! - urlao je tjerajući novinare ispred crkve. Neposredno prije njegovog ispada jedan od ljudi iz crkve napao je novinarku Dalmatinskog portala koja je snimala okupljanje, izbio joj mobitel iz ruke i vratima crkve joj prikliještio ruku. Među napadnutima bila je i snimateljica N1 televizije, javlja N1.

Druge novinarke i novinare su vrijeđali, nazivajući ih najgorim pogrdnim imenima.

Podsjetimo, unatoč upozorenjima iz Splitsko-makarske nadbiskupije i prekršajnoj prijavi policije, nakon što je na Cvjetnicu održao misu i pozivao vjernike da uđu u crkvu, misu je ipak organizirao i danas na Uskrs. Delaš je prijen tjedan dana izvrijeđao policajce, a kad su mu pokušali uručiti prijavu, odbio ju je primiti i potpisati. Zalijepili su mu je na vrata crkve, a on je samo na papirić nadopisao: "Jugomilicija".

Da don Delaš neće tako lako odustati od mise dalo se naslutiti nakon što je na vrata crkve zalijepio prekršajnu prijavu policije, nakon što ih je vrijeđao 6. travnja, a na kojoj je napisao da je to prijava "jugomilicije".

Policija je došla nakon današnjeg incidenta i ispituje sve svjedoke. Don Delaš je nakon mise stao pred kamere i pokušao objasniti svoj divljački čin.

- Strašno je bilo, toliko puno tih milicajaca, jugomilicajaca. To je pljuvanje po Bogu i protiv Boga i gaženje po narodu i njegovu dostojanstvu. Centralni kršćanski blagdan je Uskrs i ima se pravo doći na misu. Naša je crkva prostrana i ima 500-600 kvadrata i pazimo da nema zaraze. Manji broj vjernika je došao i doživio to strahovito poniženje i izrugivanje - rekao je nakon mise don Delaš.

- Misu smo održali, a koliko ljudi je bilo ja ne mogu reći - dodao je a na pitanje zašto je netko od ljudi napao novinarku i prikliještio joj ruku ustvrdio je da on nema ništa s tim.

- To je narod bio, ja nisam bio, narod nije mogao ući u crkvu - rekao je, a na konstataciju da ni papa Franjo ne održava mise s vjernicima u doba korone odmahnuo je rukom.

- To papa ima svoju glavu, neka on po svojem. Misa mora biti na centralni kršćanski blagdan koliko se može ljudi okupiti pod tim njihovim uvjetima - kaže.

Na pitanje je li kršćanski napadati novinare dok rade svoj posao, prebacio je odgovornost na novinare.

- Ona se sigurno priključila u te redove policije i ona je napadala i onda se ljudi imaju pravo braniti, jasno da imaju - rekao je i dodao da ga još nije kontaktirala policija oko današnjeg incidenta.

- Ponavljam: Neka me ubiju i neka uživaju. Ja dajem izjavu: Ta naša Vlada je potpuno protiv naroda, gazi poštenje i dostojanstvo našega čovjeka. Može se ići po trgovinama, a u crkvu ne može! - rekao je i dodao da je normalno da se održala procesija na Hvaru.

- To nisu komunjare radile, to što oni danas rade. Protiv Boga, Crkve i naroda u ime neke zaštite naroda. To je ispod svake norme ponašanja, ljudskosti...

Na pitanje hoće li osuditi napad, ponovio je da on nije ništa vidio u crkvi.

- Ali sigurno je onda ona kriva. Što ona ima napadat njih. Dolaze s policijom i policija sve snima. Jasno je da se onda ljudi imaju pravo braniti - zaključio je.

