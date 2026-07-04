Zurovec: Djeci su podijelili Možemo kartone. To je partijska indoktrinacija najmlađih

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, optužio je Možemo za politizaciju ljetne radionice za djecu. Naime, u Centru za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) održavaju se programi za najmlađe. Zurovec se oglasio na društvenim mrežama s fotografijama djece koje drže kartone na kojima piše Možemo.

Pod naslovom: 'KADA KULTURA POSTANE PARAVAN ZA POLITIČKI INŽENJERING', Zurovec je prozvao Možemo za politizaciju dječje manifestacije.

- Ljetne radionice u Centru za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) mogle bi biti, i trebale bi biti, jedna od najljepših stvari koje Grad Zagreb radi za svoju djecu. "Urbanistički ured – odjel Zagreb za budućnost" zvuči kao program koji svaki roditelj želi za svoje dijete. Prostor slobode, dječje mašte, urbanizma, kreativnosti i razmišljanja o gradu u kojem djeca odrastaju. Ovaj projekt financirao je Grad Zagreb. Projekt za svaku pohvalu bez ikakve ironije i sarkazma. Međutim teorija i praksa nisu isto i zato mi je još teže napisati ono što slijedi - objavio je Zurovec, pa dodao da se radi o indoktrinaciji.

- U praksi? Ekipa iz Možemo je ovaj projekt brutalno i bezobzirno upropastila, pretvorivši ga u poligon za političku indoktrinaciju i zlorabeći djecu za promociju vlastite političke partije. Pogledajte fotografiju sa završne predstave održane u petak, 3.7.2026. Klincima je u ruke uvaljen karton na kojem vrišti logo političke stranke "MOŽEMO" u crvenoj verziji - dodaje Zurovec, te poručuje da su autori Možemo, a ne dječja imaginacija.

Foto: Facebook

- Nemojmo se lagati, nemojmo vrijeđati zdrav razum i praviti se naivni pod krinkom dječje mašte i njihovih kistova. Svi odmah prepoznajemo da se radi o logu političke platforme Možemo. Ovdje svjedočimo opasnoj političkoj akciji u kojoj se javne institucije i kulturni programi ne doživljavaju kao javno dobro, već kao plijen i produžena ruka partijskog aparata. Kad u gradu u kojem vlada Možemo! organiziraš radionicu o budućnosti tog istog grada, pa onda osnovnoškolcima suptilno zadaš da reproduciraju crveni logo "MOŽEMO", to nije slučajnost. To je perfidno, kapilarno prodiranje politike u najraniju dob, s ciljem podsvjesnog brendiranja političke stranke preko leđa maloljetnika. To je pokušaj političke i ideološke indoktrinacije djece koja još ni osnovnu školu nisu završila - objavio je Zurovec.

Smatra da Možemo ne dopušta neutralan javan prostor.

Foto: Facebook

- Upropastili ste hvalevrijedan projekt jer vaša politička svijest ne dopušta postojanje neutralnog javnog prostora. U sve morate ugurati partijsku knjižicu, ideološki predznak i jeftinu propagandu. Politici i stranačkim obilježjima nema mjesta u javnim ustanovama, a kamoli na dječjim radionicama. Nedopustivo je da se djeca koriste kao promotori neke političke stranke i to na račun poreznih obveznika. Ako želite promovirati stranku, plaćajte to iz svog džepa i radite to na svojim stranačkim skupovima, društvenim mrežama, a djecu ostavite na miru - napisao je Zurovec.

Pozvao je Ministarstvo kulture i medija za nadzor nad radom Centra za kulturu i informacije Maksimir.

- Ovo ne smije proći ispod radara kao "nesporazum". Kao saborski zastupnik tražim hitno uključivanje Ministarstva kulture i medija i provođenje hitnog upravnog i stručnog nadzora nad radom Centra za kulturu i informacije Maksimir. Moramo utvrditi kako se i po čijim uputama javni prostori kulture zlorabe za stranačko brendiranje, a djeca na najstrašniji način koriste u političke svrhe. Također tražim hitno uključivanje u ovo i očitovanje pravobraniteljice za djecu kako bi se zaštitila prava djece. Djeca ne smiju biti instrumentalizirana niti uvučena u političke procese i promociju bilo koje političke stranke. Također zahtijevam i političku odgovornost. Tražim ostavku ravnateljstva CKI Maksimir koje je ovo dopustilo, kao i hitno očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića i Gradskog ureda za kulturu koji su financirali ovu predstavu i program KRAP u CKI Maksimir. Zanima me koji je mozak ovaj politički propagandni program uvalio djeci s transparentom stranke Možemo! i potpisao nalog za trošenje novca građana na ispiranje mozga najmlađima? Kada se javni novac troši za partijsku indoktrinaciju djece, to više nije lokalni problem to je crveni alarm za cijelo društvo i demokraciju - zaključio je.