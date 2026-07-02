Možemovci iz Trnja prozvali HDZ zbog gramatičkih pogrešaka, ovi sve ispravili i -blokirali ih!

Pomozi sirotu na svoju sramotu, tako su ukratko napisali možemovci iz Trnja nakon što su svojim kolegama iz HDZ-a sugerirali na nekoliko gramatičkih pogrešaka u objavi na društvenim mrežama.

Oni su reagirali na objavu HDZ-a iz Trnja u kojoj su hdzovci slavili 13 godina od ulaska u Europsku Uniju.

- Da današnji dan prije 13 godina Lijepa naša postala je članica jedne velike obitelji, Europske Unije - pisalo je u objavi. Zatim su se iz stranke Možemo! nadovezali u komentarima uz nekoliko napomena.

- Lijepa naša ide velikim slovom jer se ne misli na naslov himne, nego metonimiju za državu, a imena država pišu se velikim slovima. Još jednom ispravak - glasilo je u prvom komentaru, a onda su nastavili u drugome:

- "Na današnji dan..." umjesto "Da današnji dan..." i Unija se piše malim slovom. Hrvatski naš svagdašnji daj nam danas - poručili su, i uz to 'prilijepili' poveznicu na knjigu hrvatskog pravopisa.

HDZ-ovci iz Trnja brzo su reagirali, ispravili navedene pogreške, a zauzvrat su blokirali kolege iz druge stranke.

- Pomogli kolegama da savladaju prepreke i stranputice hrvatskog jezika, a oni ni hvala, sakrili komentare i blokirali nas.