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NOVA POLITIČKA OPCIJA

Zurovec osniva novu stranku Hrvatski put, okuplja nezavisne iz Zagrebačke županije

Piše 24sata,
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Zurovec osniva novu stranku Hrvatski put, okuplja nezavisne iz Zagrebačke županije
Zagreb: Sabor nastavio 9. sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik želi okupiti lokalne nezavisne liste i pojedince te novu platformu proširiti i izvan Zagrebačke županije

Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osniva novu političku stranku pod nazivom Hrvatski put - platforma nezavisnih, koja bi na idućim parlamentarnim izborima trebala okupiti više lokalnih nezavisnih lista i pojedinaca iz Zagrebačke županije, ali i drugih dijelova Hrvatske.

Kako piše Jutarnji list, riječ je o projektu koji po konceptu podsjeća na početke Mosta, kada su se na zajedničkoj platformi okupljale različite nezavisne lokalne opcije prije nego što je pokret prerastao u stranku.

Uz Zurovca, u novu političku priču trebali bi ući gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Križa Marko Magdić, Matija Teur iz Zaprešića te nezavisne liste iz Ivanić-Grada i Jastrebarskog. Cilj je, prema informacijama Jutarnjeg, platformu proširiti i na druge nezavisne političare diljem zemlje.

Zurovec je trenutačno dio saborske većine koja podupire Vladu Andreja Plenkovića, no nova stranka trebala bi zadržati vlastiti politički identitet i pokušati okupiti birače koji nisu zadovoljni postojećom ponudom na centru i desnom centru.

Politički smjer nove platforme zasad se definira kroz naglasak na lokalnu samoupravu, gospodarstvo i takozvani ekonomski patriotizam. Prema pisanju Jutarnjeg, unutar projekta postoji stav da im je HDZ programski ipak bliži od stranaka lijevog bloka.

Osnivanje stranke dolazi nakon Zurovčeva političkog razlaza s Fokusom, ali i nakon njegova približavanja vladajućoj većini. On je posljednjih mjeseci više puta isticao da ga zanimaju konkretni projekti, posebno prometna i infrastrukturna ulaganja na zapadnom dijelu Zagrebačke županije.

Nova platforma tako bi na sljedeće parlamentarne izbore trebala izaći kao zasebna opcija, a njezini osnivači računaju prvenstveno na prepoznatljivost lokalnih čelnika i nezavisnih lista koje već imaju izgrađenu biračku bazu.

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Komentari 4
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