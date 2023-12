Žustro na sjednici skupštine u Zagrebu: 'Grad je smradograd, a Tomašević je ispao kukavica'

Gradska skupština Grada Zagreba danas ima posljednju sjednicu u 2023. godini. Na sjednici se raspravlja o 43 točke dnevnog reda, piše Zagreb.info.

Na početku sjednice predsjednik skupštine Joško Klisović najavio je kako očekuje da će sjednica trajati tri dana, 12., 13., i 14. prosinca.

Tomislav Tomašević povukao je odluku o pitanju drobljenja građevinskog otpada nakon obnove od potresa u Resniku. Zastupnik DP-a, Slaven Dobrović, predložio je točku dnevnog reda o krizi s odlaganjem otpada.

- To je jako hitno. To je jako važno. Resnik vam ne može biti rješenje, Zagreb ne može to čekati. Tjerate nas u besmislenost - kazao je Dobrović, a Tomašević je poručio:

- Nemamo problema da se točka o otpadu uvrsti na dnevni red isto tako kao i o rješenjima za Jakuševec. Slažem se i s točkom koju predlaže savez mladih.

Raspravljalo se i o suzbijanju vršnjačkog nasilja.

- Mnoga djeca u osnovnoj školi kažu da čine razne oblike verbalnog nasilja. Prvo od siječnja pilotiramo s programom u 7 škola. A na jesen u još 20 škola. To je tripartitni ugovor s centrom Luka Ritz, on postaje naš HUB za podršku školama u suzbijanju vršnjačkog nasilja - rekla je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

Tema Jakuševca

Zastupnik Alen Lochert osvrnuo se na nesreću na Jakuševcu i prozvao Tomaševića.

- Taj dan kad su stradali radnici ponijeli ste se kao kukavica, strašljivac, strahopezdec. Poslali ste kolegicu u medije i emisije gdje ste trebali sjediti vi.

Tomašević mu je odgovorio:

- Znao sam da ćete tako krenuti. Mural u Masarykovoj ste usporedili sa šaranjem po zidovima. Dajte mi opomenu. Bio sam odmah ujutro na Jakuševcu, odmah davao izjave za medije, bio i među bijesnim građanima Jakuševca.

- Pali ste na koljena pred premijera Plenkovićem, zakmečali poput malog djeteta i zatražili da vam riješi problem Jakuševca - poručio mu je Trpimir Goluža.

Goluža mu je rekao da je od Zagreba napravio smradograd

- Od planiranih 150 podzemnika napravili se tek par. Spremnike građanima sad. U području za koje ste tvrdili da ste ekspert ste podbacili, kakvi ste tek u ostalim područjima - istaknuo je.