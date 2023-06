Žuti, kultni vlak opet u Rijeci - do Praga vozi tri puta tjedno

Prvi ovogodišnji vlak češkog prijevoznika RegioJeta ove subote stigao je u Rijeku u 11:40, s "malim" zakašnjenjem od oko sat vremena. Njegovim dolaskom tako je otvorena četvrta sezonu dolazaka prepoznatljivih žutih vlakova na Kvarner i u Hrvatsku.

- Putovanje je bilo super, opušteno, imali smo dosta mjesta i čak smo spontano malo partijali uz muziku. Ovo nam nije 1. put da dolazimo u Hrvatsku, a doći ćemo opet jer nam je ovdje odlično. Sada idemo par dana u BiH na rafting, a onda se vraćamo u Zadar. Vlak smo izmedju ostalog birali i jer je ekolkoški prihvatljiv - kažu nam James, Šarka i Majeel.

Malinda iz Praga vlak he bitala jer putuje s djetetom. Ni njoj ovo nije 1. put u Hrvatskoj.

- Putovanje je bilo jako ugodno, pogotovo jer putujem s malin sinom pa se tijekom puta mogao malo i šetati dok bi put autom za njega bio prenaporan. Volim Hrvatsku zbog mora, hrane i srdačnih ljudi - kaže mama 4-godišnjaka, koja je iz Rijeke produžila za Crikvenicu.

Vlak je iz Praga krenuo u petak u 16.45 iz Praga, a s njim je u Rijeku stiglo više od 500 putnika, što znači da je bio gotovo punog kapaciteta. Do sada je prodana polovina karata za ovu sezonu, a novost je da će ove godine vlakovi voziti tri puta tjedno od 16. lipnja do kraja rujna, tj. petak i nedjelju od Praga do Rijeke te ponedjeljkom, srijedom i subotom iz Rijeke za Prag. Naime, do sada se Regiojetom u srpnju i kolovozu iz Praga moglo svakodnevno, dok će ove godine i u samoj špici vlak ići tri puta tjedno, kao i u lipnju i rujnu.

Velik interes za putovanje vlakom

- Interes za karte je velik te očekujemo da će ovim putem ove sezone u Hrvatsku stići oko 80000 turista - kaže direktor TZ Petar Škarpa. Osim toga, ove godine nema vlaka za Split već za Dalmaciju vozi autobus, što znači da je navedena linija dopunjena izravnom autobusnom linijom Prag - Split, na kojoj autobusi prometuju svakodnevno tijekom ljetnih praznika, a busevi će putnike čekati na kolodvorima u Rijeci i Ogulinu, odakle će busevima moći nastaviti svoju destinaciju prema Makarskoj, Krku, Puli, Zadru ili Splitu.

Već iduće godine RegioJet očekuje nastavak svakodnevne vožnje vlakom do Splita. A interes za karte je i ove godine velik. Također, ove godine vlakovi neće ići kroz Mađarsku kao što je to bilo prijašnjih godina kada je vlak išao i kroz Budimpeštu, no očito nije bilo dovoljno interesa putnika, odnosno ta dionica se nije pokazala kao profitabilna.

Povoljne cijene

Cijene karata za RegioJetove vlakove i ove su godine povoljne. Za jednosmjernu kartu, koja uključuje rezervaciju i druge usluge, poput doručka koji uključuje kroasan i kavu ili čaj, putnici u vagonu sa sjedalima platit će cijenu od 41,90 eura, za kartu u spavaćim kolima oko 54 eura dok se cijena privatnog kupea za četiri putnika kreće se od oko 160 eura naviše, ovisno o datumu.

Ono što će svakako obradovati putnike jest i činjenica da je Hrvatska od ove godine članica šengenskog prostora, što znači da nema čekanja na granicama.