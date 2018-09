Zvali mamu da dođe po sina, a zapravo zaboravili na učenika?

Slučaj učenika Srednje strukovne škole iz Makarske, po kojeg je zbog pijanstva na putu poslana majka, dobila je nastavak. Na sjednici Nastavničkog vijeća, jedna od točaka je bila izvještaj s ekskurzije. Izvješća su podnijele Marinela Bušelić, koja je izvijestila o putovanju u Prag i Mihaela Pear koje je vodila djecu Prag i Krakov i koja se založila za to da se pijani mladić vrati doma. No u ovom slučaju dolazimo do obrata koji baca novo svjetlo na incident.

Razrednica učenika Nada Šimić tvrdila je da je pokušavala uvjeriti Pear da pričeka do jutra kako bi se učenik otrijeznio. Ovoga puta, javno je pred svim kolegama postavila pitanje je li točno da je maturant ostavio mobitel kod profesorice i pratiteljice iz agencije, i to na njihov prijedlog.

Iz škole se doznalo da je maturantima tijekom partija predloženo da ostave mobitele kod Pear i pratiteljice iz agencije Julije Živanović. Pretjerao je s alkoholom te se u jednom trenutku udaljio iz diskoteke no kako je bilo bez mobitela, nikome se nije mogao javiti.

Pear je uputila pitanje profesorici Šimić: 'Je li točno da ste došli iz diska i onda shvatili da van nedostaju tri učenika?

Navodno su se udaljila tri učenika, među kojima je i kažnjeni, no oni su imali mobitel uz sebe pa je potraga za njima uspješno završila. U potragu za kažnjenim učenikom uključila se i policija, a on je pronađen tek u jutarnjim satima.

Nesumnjivo se radi o velikom stresu i nema dvojbe oko toga da su ekskurzije putovanja visokog rizika, kao što nema sumnje u to da je voditeljica postupila prema pravilniku, no tvrdnja izrečena pred kolegama na Nastavničkom vijeću da je tek u hotelu zamijećeno da nedostaju tri učenika otvara pitanja, piše Slobodna Dalmacija.

Razrednica učenika koji je vraćen doma, Nada Šimić i čija je majka platila 900 kuna za svoju povratnu kartu i 455 kuna za sinovu iz Praga, a koja je inzistirala na pojašnjenju incidenta s ekskurzije, pita se je li moguće da se dogodio takav propust.

- Zbilja je teško povjerovati da su se zatvorila vrata autobusa i da je autobus krenuo, a da u njemu nisu bili svi učenici - komentirala je Šimić.