Zvao ih je, namamio pa ubio?! Ubojici će vještačiti mobitel...

Dvadeset sati nisam spavao prije ovoga, opsjedali su mi obitelj, govorio je istražiteljima Filip Zavadlav (25), osumnjičen za trostruko ubojstvo u Splitu.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako neslužbeno doznajemo, tužitelji s njim uopće nisu mogli razgovarati niti je Filip iznio svoju obranu jer je bio potpuno psihički rastrojen. Na trenutke bi sasvim normalno odgovarao na pitanja, a onda bi odjednom samo zašutio i gledao u prazno.

Kad je tužitelj Žarko Štrbac vidio kakva je situacija, pozvao je stalnu sudsku vještakinju, psihijatricu Dolores Britvić. Nakon razgovora s mladićem procijenila je kako nije raspravno sposoban, što u pravnom smislu znači da nije u stanju racionalno shvatiti situaciju i komunicirati s okolinom. Ročište je zakazano kod suca Mlađana Prvana, pod iznimnim mjerama osiguranja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tri teška ubojstva

Sudac Prvan je osumnjičenome mladiću odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i teških okolnosti zločina. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu zasad ga tereti za tri teška ubojstva iz bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda.

Županijski sud u Splitu odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja i zbog osobito teških okolnosti kaznenog djela. Zbog teškog psihičkog stanja u kojemu se nalazi uputit će ga u Zagreb na psihijatrijski odjel Bolnice za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj.

Istražitelji koji rade na slučaju smatraju kako se Zavadlav prethodno dogovorio sa žrtvama i zbog toga je naloženo telekomunikacijsko vještačenje njegova mobitela, ali i uređaja trojice nastradalih.

Vještačit će mu mobitel

"Utvrđivanje te činjenice je bitno i zbog kvalifikacije zločina. Ako se to pokaže točnim, 25-godišnjaka će se teretiti zbog teških ubojstava počinjenih iz “bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata i njega osobno”.

A čini se da ih je namamio obećavajući plaćanje duga... U svoj mahniti pohod Zavadlav je u centru Splitu krenuo u subotu oko 15.30 sati naoružan automatskom puškom. Tamo je upucao dvojicu koji su se vozili na Yamahi. Vozio je Marin Boban (25), koji je od ozljeda odmah preminuo, dok su Juricu Torlaka (38) prevezli u KBC Split, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminuo.

Nakon prve rafalne paljbe u središtu Splita nastao je stampedo. Ljudi su vrišteći trčali prema rivi. Nekoliko minuta kasnije ponovno su se čuli pucnjevi, i to u nekoliko minuta hoda udaljenoj Radmilovićevoj ulici.

Tamo je ubio treću žrtvu, Marina Paića (25), koji se vozio na motociklu marke Suzuki. Dok je pucao, smatra odvjetništvo, bio je svjestan da ugrožava i prolaznike.

Krenuo je po ćevape

Meci koji su frcali uokolo pogodili su automobil u kojemu je bio mladić sa sestrom.

- Da je metak prošao koji centimetar više prošao bi u kabinu i pogodio sestru u trbuh. Može slaviti drugi rođendan - rekao je mladić. Vidio je Marina kako pada s motocikla i kako mu prolaznici hitaju u pomoć. Skinuli su mu kacigu te mu krpama pokušali zaustaviti krvarenje. Nisu ga mogli spasiti.

Prijatelji Marina Paića su ogorčeni jer, kako nas uvjeravaju, on s iznuđivanjem nije imao veze.

- Filip je bio poviše Marina kad je pucao i nije ni vidio tko je na motociklu. Pucao mu je s leđa, imao je kacigu na glavi u vrijeme ubojstva, koju je skinuo čovjek koji ga je pokušao spasiti. Marin je išao u Kantun Paulina po ćevape nakon što je bio na kavi s prijateljem i trebao ići trčati poslije toga. Marin je bio u društvu koje nije bajno, ali nikome u životu loše nije učinio - kaže naša sugovornica.

Tvrdi da je Filip išao ubiti Torlaka, Jerka M. i Bobana, koji žive 20-ak metara jedni od drugih.

- Išao je kod Jerka doma i bio je u kući, ali on tamo ne živi, nego u drugom dijelu grada. Tamo mu žive otac i brat. Zatekao je brata, koji je naknadno odveden u policiju. Marin živi u skroz drugom kvartu - kaže.

Dodaje da je Jerko često mijenjao motocikle, a građom je jako sličio ubijenom mladiću.

- Istina je da je ta obitelj užas te da je sve zbog brata koji je narkoman i kojem pomoći nema, a Filip se sam uvukao u sve i išao istjerivati pravdu za nekoga koga nitko ne može opravdati - smatra naša sugovornica.

I pripadnici Torcide su u nedjelju navečer ispred svojih prostorija organizirali bakljadu u čast Marina Ožića Paića zvanog Pajser.

- Ni krivog ni dužnog ubili te brate, prokleti oni koji ti mrtvo ime blate. Marin Ožić Paić 1995. - 2020. - pisalo je na transparentu koji su razvili. Priopćenjem se na službenim stranicama oglasila i Torcida.

- U subotu, 11. siječnja 2020. godine, dogodio se jedan od najcrnijih dana koji se u Splitu pamte. Tijekom kaosa koji je vladao na splitskim ulicama nastradao je naš prijatelj i brat s tribine Marin Ožić Paić. Njegova najveća nesreća je ta što se našao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Usmrtio ga je metak koji nije bio namijenjen njemu i nevin mladi život je izgubljen. Počivaj u miru Božjem. Nikad te nećemo zaboraviti - stoji u objavi. Tuguju i ostali Splićani. Na mjestima gdje su u krvavom pokolju ubijena trojica građani dolaze i pale sve više lampaša. Najviše ih je zapaljeno u Radmilovićevoj ulici, u kojoj je ubijen Marin Paić.

'Nećak nije bio cvijeće, ali...'

Mještani ovoga kvarta su ogorčeni jer su, kako nam govore, sumnjivi tipovi ispod prozora postali dio njihove svakodnevice i nitko ništa nije poduzimao.

Renato Boban, stric ubijenog Marina Bobana, policiji je poručio da slobodno mogu obrisati natpis “sigurnost i povjerenje”. Za Slobodnu Dalmaciju pismom je poručio kako osumnjičenog za ubojstvo donekle može shvatiti, ali ne može shvatiti one koji ga žele proglasiti herojem.

- Iole normalna osoba to ne može shvatiti. On je ubojica, s predumišljajem. Za to treba odgovarati. I dobiti najstrožu kaznu. Nemojte se vaditi na emocije, on je smaknuo tri života na najbrutalniji način. Nije pomogao ni sebi ni bratu. Sebe će odvesti na doživotnu robiju, a brat mu, nažalost, i dalje ostaje narkoman. Obišao sam cijeli svijet jer sam 30 godina na brodu i mogu reći da smo kao zajednica, kao narod propali, što dokazuje ovaj događaj. Zato bi ljudi koji žele proglasiti ovoga momka herojem trebali biti malo pametniji i taj bijes usmjeriti prema institucijama koje su svojim radom, odnosno neradom dovele do ovoga, tražiti smjenu komplet pravosuđa i policije. I na kraju, osobno mi najteže pada bol mojih roditelja koji su jednako brinuli i o meni i o bratu. Svatko je krenuo svojim putem, ali je činjenica da ovaj križ moramo nositi - naveo je Renato Boban.

Dodao je i kako njegov nećak nije bio cvijeće, no o mrtvima sve najbolje.