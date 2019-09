Zviždač je agent CIA-e? Trump tvrdi: 'Sve je to lov na vještice'

Predsjednica Zastupničkog doma Kongresa SAD-a, demokratkinja Nancy Pelosi u utorak je rekla da će njen dom pokrenuti službenu istragu za mogući opoziv predsjednika Donalda Trumpa i izjavila da nitko nije iznad zakona.

Zastupnički dom koji kontroliraju demokrati ispitat će je li Trump tražio pomoć Ukrajine kako bi ocrnio bivšeg potpredsjednika Joea Bidena koji trenutno ima najviše izgleda postati predsjednički kandidata demokratske stranke na izborima 2020. godine, rekla je Pelosi.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Politički skandal počeo je 25. srpnja telefonskim razgovorom Donalda Trumpa i novoizabranog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Američki je predsjednik priznao da je tijekom razgovora zatražio da se istraže poslovi Bidenova sina Huntera u Ukrajini.

The Wall Street Journal objavio je da je Trump 'otprilike osam puta' zamolio predsjednika Ukrajine da surađuje s njegovim osobnim odvjetnikom Rudyjem Giulianijem na istrazi o Hunteru Bidenu.

Demokrati u Zastupničkom domu optužili su Trumpa i Giulianija da su, u zamjenu za vojnu pomoć, pokušali primorati Ukrajinu da pokrene 'politički motiviranu' istragu o Bidenovu sinu što bi moglo predstavljati 'nevjerojatnu zloupotrebu vlasti'.

Prema Washington Postu, tjedan dana prije razgovora sa Zelenskijem, Trump je zatražio da se zaustavi američki paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 400 milijuna dolara.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!