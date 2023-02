'Ćorić mi je rekao ovako: Ja da znam što i vi, svaki dan bih bio na ulici i borio se za INA-u'

Nakon što su prije tri tjedna svoja saznanja oko poslovanja INA-e i prodaje sisačke rafinerije podijelili šef Mosta Božo Petrov i njegova dva ministra Tomislav Panenić te Slaven Dobrović i to na zahtjev Hrvoja Zekanovića, na današnju sjednicu Antikorupcijskog vijeća odazvali su se Vesna Balenović i Predrag Sekulić.

Balenović je predsjednica udruge Zviždač, a Sekulić bivši sindikalni povjerenika nekadašnji predsjednik Radničkog vijeća INA-e i koordinator Stožera za obranu Rafinerije Sisak. Mostov predsjednik Vijeća Nikola Grmoja predložio je, kako je i najavio, zaključak vezan uz najave premijera Andreja Plenkovića oko izmjena Kaznenog i Zakona o kaznenom postupanju zbog curenja informacija iz spisa i istraga i to nakon što je objavljen niz poruka između Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u kojima se spominje AP, ali i one koje su najbliži Plenkovićevi suradnici razmjenjivali s direktorom Hrvatskih šuma iz kojih je vidljiv modus operandi zapošljavanja.

Vijeće usvojilo zaključak u kojem osuđuju najavu premijera i pozivaju Vladu da odustanu od izmjena Kaznenog i Zakona o kaznenom postupku

- Premijer udara na slobodu medija, a sve kako bi zaustavio izlazak u javnost informacija koje kompromitiraju njega i njegove suradnike - naglašava Mostov zastupnik i dodaje kako SMS poruke u kojima se spominje AP nisu proizašle iz istrage nego već dignute optužnice.

Svoje prijedloge u kojima premijerovu najavu izmjena zakona osuđuju i pozivaju Vladu da od toga odustanu uputile su i zastupnice Centra Dalija Orešković i SDP-a Mirela Ahmetović.

- Vijeće nije nadležno za donošenje zaključka, nije primjereno, a koje se svodi na očitovanje najava pojedinih političara. U ovom tijelu sudjeluju i ljudi koji nisu političari i nije primjereno da mi sudjelujemo u toj političkoj areni - kazao je vanjski član Odbora Krešimir Planinić, a s njim se složila i Marija Udiljak, također vanjska članica.

Grmoja je izrazio razumijevanje za njihov stav, ali i istaknuo da Vijeće mora reagirati. Objedinjeni zaključak je naposljetku i usvojen s pet glasa podrške i tri protiv.

Sekulić: 'Još 2014. je bila najava zatvaranja sisačke rafinerije'

Nastavili su s temom INA-e.

- 30 godina sam radio u INA-i, započet ću s požarom 2011. koji je zadesio sisačku rafineriju, kada smo četiri-pet mjeseci stajali s radom. Uvidio sam da se događaju neke promjene, a brzo sam shvatio da je to s ciljem zatvaranja rafinerije Sisak, ali i Rijeka, upozorio sam lokalnu zajednicu i sindikate, no nije bilo nekog pomaka pa se 2014. aktivno uključujem u sindikat. Malo kasnije iz medija saznajemo da će se Sisak zatvoriti, a ubrzo od predstavnika INA-e, Tvrtka Perkovića, dobivam tu informaciju i osobno. Ja sam to prenio radnici i izašli smo na ulice pred rafineriju. Tada izlazi studija od strane MOL-a, u kojem se koncizno s financijskim podacima ukazuje što je RH sve izgubila i daje prijedlog na koji način se sve može poboljšati. Pojavljuju se i druga rješenja, neka od njih su bila da se MOL-u ostavi Rijeka, a Sisak pretvori u neku drugu kompaniju, javili su se i neki investitori, nitko iz Vlade ih nije zvao. Ja sam komunicirao o svemu javno, organizirao okrugle stolove sa stručnjacima... - kazao je Sekulić dodavši kako je ukazivao na dvostruko upravljanje, povećani uvoz polugotovih proizvoda iz MOL-a, namjerno gubljenje tržišta...

- Imali smo informaciju da su natječaji namjerno gubljeni s ciljem prikazivanja smanjene potrebe sa derivatima u RH - istaknuo je naglasivši kako su se u isto vrijeme otpuštali radnici, stručnjaci, a MOL-ove rafinerije se moderniziraju.

- Od ljudi u INA-i dobivao sam mnogo informacija, tajno sam se sastajao s mnogima i saznajem kako naši timovi zaduženi za procjenu kupovine Energopetrola procjenjuju da je apsolutno neisplativa. Saznajem da neki od članova bivaju zamoljeni promijeniti svoju studiju, ako ne pristaju onda dobivaju određene lagane ponude, a nakon što ne pristaju ni na to, dobivaju otkaz. Saznajem tada i o svim lopovlucima, od pijanih direktora koji kleče pred muzikom s izvođačima radova, tako da nije bio tu samo Škugor u igri, protezalo se to da malih inženjera, da se povrat novaca kao zahvala izvođačima radova vraća u Trnjanki, da cijene radova premašuju svaki razuman iznos - kazao je Sekulić i dodaje kako je o svemu komunicirao javno i s Vladom.

'Ćorić mi je na tajnom sastanku rekao ovako: "ja da znam što i vi, svaki dan bih bio na ulici i borio se", ali zaključio da on mora vjerovati podacima koje ima s druge strane'

- Pozivan sam na tzv. razumne sastanke, niti na jedan se nisam odazvao, čak ni predsjedniku Uprave INA-e. Rađena je analiza o budućnosti rafinerije, a uopće nije napravljena dubinski nego su uzimali podatke iz INA-e, dakle od ljudi koji to žele provesti i tada, 2017./2018. dolazi do genijalne ideje da se zatvori jedno postrojenje FCC u rafineriji Sisak. Krajem 2017. dolazi odluka o mom otkazu, a početkom 2018. dolazi i poziv na sastanak s ministrom Ćorićem, a prije prosvjeda na Markovu trgu. 14. veljače održimo sastanak, a Ćorić ulazi s riječima da se nismo sastali i da neće to potvrditi. Kazao mi je "ja da znam ovo što vi znate, ja bih svaki dan bio na ulici i borio se za rafineriju Sisak i INA-u." Zaključio je kako on mora vjerovati podacima koje ima s druge strane - poručio je.

Upitan jesu li DORH i Uskok zatražili od njega dokumentaciju o svim saznanjima ili ga zvali na razgovor, Sekulić je istaknuo kako su ga kontaktirali jednom i rekli da je bolje da se ne sastaju nego da pošalje sve podatke.

- U razgovoru s jednim istraživačkim novinarem odlučio sam ne poslati te podatke. Sam novinar mi je rekao kako je DORH podijeljeno na one koji dobro rade i neovisno i neke druge, da je on osobno predao neke podatke do kojih je došao i onda na sudu shvatio da se okrivljenik brani preko tih podataka i da bi mene mogli optužiti za Bog zna što. Nisu me nakon toga više zvali iz DORH-a - kazao je.

Teoretski rafinerija Sisak danas može raditi, poručio je, ali problem je što je izgubljena struka.

- Neka budala, nečiji interes, je takvu rafineriju odlučio zatvoriti - naglasio je.

Balenović: 'Kralo se gorivo, a novac su dijelili Linić, Dragičević i još šest direktora'

Balenović je istaknula kako bi njeno svjedočenje bilo nužno i pred Saborom.

- U INA-i sam radila 19 godina i prvi sam zviždač iz INA-e Radila sam u Uredu glavnog izvršnog direktora za rafinerijsku preradu, koncem 1999. uštedjela sam 28 milijuna kuna pa su me unaprijedili. Rat na mom otoku počeo je za vrijeme HNS-a i SDP-a, za vrijeme HDZ-a jako se puno kralo u INA-i, radila sam analiza poslovanje, za vrijeme HDZ-a se kralo, no kad se radila bilanca primijetila sam kad je došla koalicijska vlast da su se nevjerojatne stvari počelo dešavati. Kralo se u prijevozu naftnih derivata, najjača moguća dobit bila je u transportnoj funkciji, tu su se vrtile milijarde i milijarde, a naši direktori su se umrežili s ugovornim prijevoznicima. Nitko osim mene nije znao koliko ih plaćamo, napravila sam analizu i vidjela da se radilo o 158 milijuna kuna godišnje plus 50 milijuna za posebne ugovorene prijevoznike, a direktori, kad sam ih pitala, mislili su da plaćamo 20-30 milijuna. Ja sam to prijavila glavnom izvršnom direktoru i vidjela kasnije da se te fakture drže u trezoru - istaknula je dodavši kako su kasnije počeli pritisci na nju.

- Prijevoznici su krali gorivo, 28 milijuna kuna mjesečno su krali goriva, a dijelili su novac Linić, Dragičević, optužila sam šest direktora u prijavi - naglasila je.

Navela je, nadalje, kako je došla do dokumenta iz Beograda o povratu imovine,.

- Radilo se o 220 benzinskih pumpi, 15 ogromnih skladišta i 550 stanova od 200 do 500 kvadrata. Donijela sam to Dragičeviću 2000. i rekla da ako se ne javimo za mjesec dana, da to gubimo. Javio se Varteks, Kraš, 10-ak naših poduzeća, a naši su zaspali. Kao zaspali, nisu se javili jer su dobili ogromne provizije - istaknula je dodavši kako je kopala, kopala i duboko se zakopala u INA-i zbog čega je dobivala prijetnje u obliku metaka u sandučiću, poruka da čuva djecu...

- Kad sam vidio da glavni izvršni direktor ne reagira, uputila sam se Liniću, predsjedniku NO INA-e, ministru i potpredsjedniku Vlade, ispričala sam mu sve što mi rade. Ponudio mi je radno mjesto kod njega, kasnije sam shvatila da je to bilo da me podmiti. Odbila sam, prijetnje su nastavljene, otišla sam Račanu, sve sam mu ispričala, a on je rekao "ja ne znam što ćemo s vama, borite se dalje, ali ako dobijete otkaz vaša će borba na sudu trajati 7-10 godina." Moja borba, eto, traje 22 godine, fulao je. Otišla sam i Mesiću, pet i pol sati me slušao, otišla sam onda u policijsku postaju s prijetnjama, a oni mi rekli da bez leša nema kaznenog djela. Onda sam išla k Milanki Opačić, koja mi je rekla da se ne bojim pa sam izašla u medije. Tad mi je INA zašila otkaz - poručila je Balenović dodavši kako je od tada prošlo pet saziva Sabora i Vlada, ali se ništa nije dogodilo.

- Na sudu sam bila 153 puta u 12 sudskih sporova koje su pokrenuli protiv mene potpredsjednik Vlade Linić i predsjednik Uprave. Sud je bio izuzetno korumpiran, sutkinje su pisale degenerična rješenja - naglasila je.

