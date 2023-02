Zviždačica: Kolinda, crvena kao paprika, rekla da odem s Pantovčaka zbog Mesića

Pred Vijećem su, radi rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom, svjedočili Predrag Sekulić i zviždačica Vesna Balenović.

Na pitanje Nikole Grmoje da opiše susret s Mesićem, kaže da je nije saslušao on nego njegov savejtnik koji je mogao shvatiti tematiku. Dekanić joj je, kaže, prije nego što je dobila otkaz, rekao da je sve fenomenalno napisano i da će sa svime upoznati Mesića.

"On je mene, kad sam nastupala u medijima, zvao "lujka, lepršava, jesi došla iz Vrapča, jesi dobila terapiju", to je meni Mesić govorio, a kad je u Sisku bila ekološka bomba dao je Ini nagradu za najodrživiju kompaniju. On je prstom i nogom vezan s Dragfičevićem jer je njegova metnorica bila Dragičevićeva punica Savka Dapčević Kučar. To je i Pusićka govorila, jadna žena, bolesna. U životu nisam apaurin popila", govori Balenović.

Balenović je ispričala i kako je Mesić svojedobno, kad je Kolinda Grabar Kitarović došla u sukob s Ivom Sanaderom, pomogao da ode u SAD biti veleposlanica.

Ivo Josipović, govori, u pet godina mandata nije ništa napravio za zviždače, a govorio je da će biti prvi. "Nije bio hrabar, bio je zec."

"Onda je došla Kolinda iz Amerike, nisam ništa znala o njoj. Onda me nazvao njezin tim i rekli da ase želi boriti protiv korupcije. Jedva sam dočekala. Ja uvijek govoriti o tome, to je moja tema. Ona se pojavila, nije imala pojma, nije znala tko sam ja, vjerojatno joj je netko sugerirao, ona mi je ponudila da budem njena glavna povjerenica za zviždače i vodim ured za zviždače."

Kaže kako je Grabar Kitarović rekla da je ne poznaje, ali da će prihvatiti jer s tog nivoa može pomagati. Rekla sam joj i da joj ne vjerujem na riječ i da želim vidjeti kako će nam pomagati, priča. Kaže i kako je Grabar Kitarović na sastanak došla s velikom naslovnicom jednog dnevnog lista u kojemu je najavila da će Balenović biti voditeljica ureda za zviždače, a nakon toga je četiri mjeseca nije primila ni na jedan razgovor.

"Odjednom se naftna mafija digla na noge. Mesić je podivljao i još neki iz naftnog lobija nisu mogli dozvoliti da se moralno rehabilitiram, jer biti savjetnik predsjednika znači moralnu rerhabilitaciju... Onda me pozvala Kolinda i razriješila", govori.

Na jednom panelu ju je "Mesić nazvao lujkom i luđakinjom, a kad sam nakon toga pitala di su Inini novci, prevrnuo je stolac i potpuno podivljao", kaže Balenović.

Kad se nakon tog sastanka vratila na Pantovčak, Grabar Kitarović pozvala ju je na sastanak, na kojemu su bili i mnogi drugi predsjedničini suradnici, na kojemu joj je "Kolinda, crvena kao paprika gleda u pod i kaže da mora napustiti Pantovčak u roku dva sata" jer je vrijeđala Mesića.

