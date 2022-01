Savjetnik premijera za ekonomiju Zvonimir Savić za RTL komentirao je poskupljenja energenata, PDV na hranu i euro, ali i o detaljima Vladina plana kako ublažiti udar na građane i poduzetnike.

- Podržavam smanjenje stope PDV-a na plin, kako ćemo to realizirati vidjet ćete vrlo brzo, ali ponovit ću to nije jedina mjera koju Vlada radi - poručio je Savić

Komentirao je i potencijalno rješenje za velike račune koji ljudima stižu za plin.

- Problem je tu dublji. Kada govorimo o Gradskoj plinari Zagreb, očito je da se prvi put u povijesti desilo da dolazi do prekida ugovornih odnosa prema poduzetnicima. Gradska plinara Zagreb ima oko 8 000 ugovora s poduzetnicima. Te je ugovore trebalo ispoštovati do kraja da ne dođe do ovakvog iznenađenja da poduzetnici plaćaju onakve računa kakve nisu ugovorili. Sasvim je jasno da u smislu neke odgovornosti i pomoći rješavanja sigurno mora biti referentna adresa Grad Zagreb -poručio je Savić.

Komentirao je i vladin paker mjera pomoći. Pojasnio je i koliko će se smanjiti PDV za struju i plin.

- Ono što sada Vlada razmatra je sveobuhvatan paket koji bi znatno ublažio ovu situaciju koja je uzrokovana jakim rastom cijena energenata i cijena plina. Imamo nekoliko primjera. Pogledajte države poput Rumunjske, gdje cijena plina za kućanstva raste 233 posto, Bugarska preko 40 posto, Grčka preko 80. Dakle, mi ne možemo govoriti o jednoj mjeri. Ono što Vlada razmatra je smanjenje poreznog opterećenja na energente. Tu prvenstveno govorimo o plinu gdje je trenutno PDV 25 posto. Može ići na niže razine. Niže razine znače, ono što Europska unija dopušta što se tiče PDV-a, 13 posto snižena stopa, teoretski može biti i pet posto stopa. To nije jedina mjera. Imamo i mjere vaučera - kazao je.

- Ja se slažem da će Vlada sigurno napraviti ublažavanja na način da će Vlada smanjiti PDV koji će znatno utjecati na smanjenje cijena za kućanstva, ponavljam to nije jedina mjera. Ja podržavam smanjenje stope PDV-a na plin, kako ćemo to realizirati vidjet ćete vrlo brzo, ali ponovit ću to nije jedina mjera koju Vlada radi. Napravit ćemo sveobuhvatan paket koje se tiču i drugih davanja - izjavio je Savić.

Upitan je koliko će sveobuhvatni paket mogao ublažiti poskupljenje najavljeno od čak 86 posto.

- Znatno može ublažiti poskupljenje. Ovisno kakvo će biti poskupljenje. Dao sam nekoliko primjera za nekoliko država, za Hrvatsku je bitno spomenuti da mi prošle godine, za kućanstva, nismo povećavali cijene plina dok su u drugim državama to bila enormna povećanja. Kada govorimo o ublažavanju, nije to samo smanjenje računa za plin, nego je to pomoć kućanstvima da financijski prebrode ovu poteškoću. Konkretno sada imate 4000 kućanstava koji imaju vaučere za struju od 200 kuna. Cilj je povećati iznos, proširiti obuhvat. Do sada su imali pokrivenu samo struju, a cilj je da imaju pokriven i plin - poručio je.

Vaučere prima tisuće ljudi, a komentirao je i na koga bi se proširenje odnosilo.

- Iznos računamo, ali možda je malo preuranjeno da mogu reći točan broj. Vlada, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija radi izračune i točne procjene koliko bi trebalo biti to povećanje, a da bude adekvatno i da znatno utječe na ublažavanje cijena - kazao je Savić, ali točan broj nije htio otkriti.

Otkrio je i hoće li se sniziti PDV na hranu.

- Što se tiče marže, bilo je i danas u nekim medijima natpisa koji su problematizirali taj dio. Smatram da je Vlada dala svoj obol smanjivanju pritisku na rast cijena prehrambenih proizvoda. Trgovci u svakom smislu moraju biti u poziciji da razmišljaju o svojim maržama jer visoke marže utječu na povećanje, ali smatram da će tu tržište dobrim dijelom igrati svoju ulogu. Tržište će sigurno utjecati na njih da se smanje marže pogotovo sada kada dolazi situacija da raste cijena energenata što ugrožava i kupovnu moć stanovništva, a to se prelijeva na mogućnost kupnje njihovih proizvoda - izjavio je Savić.

Upitan je kada će se smanjiti PDV na svu hranu.

- Do sada je bilo nekoliko krugova porezne reforme, dakle da li, kada, koliko i u kojem trenutku će doći do smanjenja to ćete sigurno ćuti iz usta ministra financija. Do sada smo znatno obuhvatili hranu. Snižena je stopa PDV-a 13 posto i na voće, povrće, meso, jaja, prehrambene artikle, dakle već sada je snižena stopa PDV-a. U budućnosti, ako Ministarstvo financija to procijeni i ako situacija bude takva možemo govoriti o nekim budućim poreznim reformama - izjavio je Zvonimir Savić.

Smanjenje stope PDV-a u ovoj godini nije želio komentirati, ali komentirao je uvođenje eura.

- Poskupljivanje odnosno dizanje cijena samo zbog činjenice da uvodimo euro je nešto što spada u domenu zaštite potrošača, a to je Vladi od primarne važnosti. Ono što ćemo svakako naglasiti i strogo paziti je da ne dođe do poskupljenja samo zbog činjenice uvođena eura. Imat ćemo dvojno iskazivanje cijena nekoliko mjeseci prije ulaska u euro područje dakle po fiksnom tečaju tako da potrošači mogu vidjeti kakva će biti promjena trenutkom ulaska u euro područje. Bit će pojačane inspekcije na terenu. Trgovci i kompanije će biti pozvani na potpisivanje etičkog kodeksa da bi se oni sami obvezali da neće povećavati cijene samo zbog činjenice uvođenja eura - poručio je.

- I građani mogu prijaviti nepravilnosti. Gledali smo iskustvo drugih država gdje smo gledali pritisak na rast cijena. To su uglavnom proizvodi u uslužnim djelatnostima ili manje vrijednosti gdje smo primijetili da je u drugim državama EU-a bila takva situacija da sz cijene rasle jednokratno do otprilike 0,1 ili 0,2 postotna boda - dodao je.

Komentirao je i kako su vodeći ljudi HNB-a trgovali dionicama banaka koje su trebali nadzirati te odgovorio na upit treba li i guverner HNB-a Vujčić odstupiti s obzirom da je i on trgovao dionicama.

- Ne vidimo razloga. Guverner je javno objasnio o čemu je riječ i na saborskim odborima je bilo razgovora o toj situaciji. Zakonski je sve potpuno jasno i potpuno čisto tako da meni tu nema nikakve sumnje -objasnio je Savić.

Otkrio je i je li zainteresiran za poziciju guvernera.

- To uopće nije pitanje za danas. Mi smo ovdje da građanima pojasnimo kako će im biti lakše podnijeti situaciju rasta cijena, a Vlada će učiniti sve da u idućim mjesecima, koliki god bude pritisak zbog rasta cijena, da situacija bude bolje za dobrobit naših građana - zaključio je Zvonimir Savić.