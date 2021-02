Odustajanje gospodina Vanđelića je samo pokazatelj da će se nastaviti politika stavljanja 'glinenih goluba' koji će biti tu samo stavljeni kako bi bili jedna krinka te jedne zakulisne igre koju već godinama igraju HDZ i gospodin Bandić na lokalnoj razini", istaknuo je Zvonimir Troskot kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika kod Osnovne škole Jure Kaštelana na upit novinara izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da HDZ ima još boljeg kandidata za gradonačelnika Zagreba od privremenog ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića, koji je odustao od kandidature.

"Tako da koji god gospodin da bude odabran od strane HDZ-a a da sad nije gospodin Vanđelić, s kojim su imali velike šanse ostvariti dobar rezultat, mislim da će se samo nastaviti ono što već viđamo zadnjih desetljeća, ali neće proći ovaj put", poručio je Troskot.

Dodao je da će to biti vidljivo zbog situacije u kojoj su škole i vrtići te se sve više javljaju inicijative roditelja i u svim segmentima društva gdje su ljudi zabrinuti i u strahu jer se ne događa ništa, a prošlo je već više od 300 dana od potresa.

Troskot: Neozbiljno da par mjeseci prije izbora najveća stranka nema spremnog kandidata

"Zakon je izglasan a nije se ništa napravilo i po tom pitanju ljudima je već stvarno dosta, tako da tko god da bude stavljen od strane HDZ-a, već svi znaju da će on biti samo stavljen kao određena karikatura za zakulisnu igru između HDZ-a i gospodina Bandića", ustvrdio je Troskot.

Istaknuo je i kako mu je "malo neozbiljno da par mjeseci prije izbora najveća stranka (HDZ) nema ozbiljnog kandidata iz svojih redova već spremnog za Zagreb, i to je već godinama tako", a sumnja da će netko iz Vlade ulaziti u takvu bitku jer bi "već bio u njoj".

"Tako da koga god da stave će biti zapravo samo predstavnik nečega što već gledamo godinama - a to je da je HDZ na lokalnoj razini potpora gospodinu Bandiću", rekao je, među ostalim, Troskot. Napomenuo je da se to može vidjeti pri izglasavanju odredaba o prodaji gradskih zemljišta, gdje je HDZ dao suglasnost kako bi se poslije tim novcem financirala Bandićeva kampanja.

Za Plenkovićevu izjavu da je Vanđelić samo privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Troskot je rekao kako je krajnje neozbiljno da se šalju poruke da se ne zna tko će biti dugoročnija osoba za Fond jer se glede obnove Zagreba nije učinilo apsolutno ništa.

Selak Raspudić: Nesuzdržana osvetoljubivost premijera Plenkovića

Nezavisna saborska zastupnica u Klubu Mosta Marija Selak Raspudić rekla je da smo jučer svjedočili jednoj "nesuzdržanoj osvetoljubivosti premijera Plenkovića, čime je pokazao da je itekako bijesan i da taj bijes ne može sakriti zbog činjenice da se Vanđelić ipak odlučio ne biti kandidat HDZ-a".

"U tom svom bijesu, gdje njegov ego nije zadovoljen, ironija je sudbine da - čak i da je htio pobjeći od Bandića - ovime je pokazao svoju slabost da nema adekvatnog kandidata i Bandić i dalje ostaje njegov najbolji kandidat. A građanima je poslana jedna vrlo zabrinjavajuća poruka, a to je da u svom ovom kaosu oko obnove, koja se pokazuje kao jedan dugoročan proces, premijer to shvaća kao svoju političku igru i da će te kandidate prvom prilikom šutnuti i zamijeniti novima zato što nisu pristali na njegovu političku igru", ustvrdila je Selak Raspudić.

Upitala je kako da građani vjeruju da će obnova uspjeti ako budemo svako malo, sukladno trenutnom političkom oportunizmu, mijenjali kandidate. Smatra i da je Plenković "opravdano ljut jer je time i široj javnosti dano do znanja da HDZ više ne može oko sebe okupiti nove nezavisne kadrove koje i sam promovira kao najbolje, a što je posljedica svih korupcijskih afera".

Vjerujem u slobodu govora

"Vjerujem u slobodu govora i vjerujem da svaki pojedinac odgovara za ono što je sam izrekao i ne mislim da je moja funkcija funkcija moralne policije i da sam ja tu da bih docirala ili dijelila packe svakome tko se o nekoj temi izrazi na neadekvatan način u javnom prostoru a koja se tiče djelokruga ravnopravnosti spolova, u ovom slučaju spolnog uznemiravanja", rekla je Selak Raspudić zamoljena da kao predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova komentira izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića, "koji je napravio razliku između žrtve hollywoodske glumice i neke žene u Hrvatskoj koja je bila seksualno uznemiravana i zlostavljana".

"Ovo je demokracija, ljudi imaju pravo izraziti se kako god žele i drugi ljudi im imaju pravo polemički odgovoriti", istaknula je Selak Raspudić.

Znakovito je, dodala je, da su hollywoodske glumice sad postale tema umjesto da se fokusiramo na vlastiti kontekst i da rješavamo probleme.

"Postoji hollywoodska glumica koja je poput predatora i koja je svjesno ulazila u različite odnose i birala koristiti svoje tijelo da bi možda došla do nekog uspjeha jer žene nisu uvijek žrtve, žene mogu biti i one koje prve povlače potez. No, postoji vjerojatno i hollywoodska glumica koja je prošla jedan neugodan put, gdje je u mraku neke prostorije bila i prinuđena na nekakve neprimjerene odnose da bi napredovala u svome poslu", istaknula je Selak Raspudić i dodala da nije sklona generalizacijama.