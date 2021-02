Mostovci Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot ocijenili su u Koprivnici kako novoimenovana predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić nema reference u prehrambenoj industriji i da je trebalo raspisati natječaj u kojem bi se izabralo vrhunskog stručnjaka iz nekog prehrambenog giganta.

Saborski zastupnici Mosta u ponedjeljak su ispred ulaza u Podravku održali konferenciju za novinare na kojoj je Nino Raspudić upozorio na problem odlagališta otpada Piškornice, Zvonimir Troskot osvrnuo se na imenovanje Martine Dalić na čelo te tvrtke, kao i Nikola Grmoja, koji je i predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije.

Grmoja je ocijenio da "imamo situaciju gdje vladajući lome Povjerenstvo za suzbijanje interesa i nastoje mu smanjiti ovlasti, što pokazuje da postoji određena sprega politike i pravosuđa". Rekao da će se kao predsjednik Nacionalnog vijeća baviti pitanjem Povjerenstva za suzbijanje interesa koje se nastoji učiniti nevažnim u hrvatskoj javnosti.

„Vidjeli smo odluku Visokog upravnog suda, koji je srušio sve odluke vezane uz povredu načela obnašanja dužnosti, a zanimljivo je da se to događa upravo u trenutku kad Martinu Dalić treba imenovati na tu funkciju. Gospođa Dalić možda ima reference u financijskom sektoru, ali sigurno nema u ovako posebnoj industriji kao što je prehrambena, a onda iza sebe ime sve one repove koje vuče iz afere Hotmail, afere Borg“, rekao je Grmoja.

Govoreći o Podravci, Zvonimir Troskot je istaknuo kako gotovo ne postoji tržišna ekonomija u svijetu u kojoj umirovljenici preko fondova imaju više od 52 posto vlasničkog udjela u tvrtki, a da imaju manja upravljačka prava, te da je politika ta koja ima manje udjela, a može određivati tko će biti predsjednik uprave.

„Ovo nije samo regionalni problem Podravke, nego općenito naš reputacijsko-investicijski problem zato što svi gospodarstvenici iz svijeta gledaju što se događa s poduzećima i na koji način se u određenim poduzećima bira uprava.

Zato smo ostali neugodno iznenađeni imenovanjem Martine Dalić na čelo Podravke jer smo očekivali da će za Podravku biti raspisan natječaj, jedan ozbiljan selekcijski postupak u kojem će biti odabran vrhunski stručnjak iz nekog prehrambenog giganta koji zna poslovanje i procese i koji zna voditi jednu ovakvu kompaniju. Jedan od kriterija trebao bi biti poznavanje regionalnih prilika i regionalnih potencijala", rekao je Troskot.

Kako je istaknuo, nitko nije pitao zaposlenike Podravke što žele, a to su ljudi koji rade tri smjene na dan na minimalcu, nitko ne mari za njih, pa čak ni sindikati koji više štite upravu, nego što bi trebali štititi zaposlenike.

Nino Raspudić rekao je da je Piškornica potencijalna ekološka bomba o kojoj nitko ne govori, a na njoj je 808 tisuća tona smeća koje se onamo odlaže iz četiriju županija. Ocijenio je kako su se zbog nestručnoga i neodgovornog upravljanja sanacijskim odlagalištem nedavno izlile procjedne vode iz laguna u kojima je to smeće deponirano te su zagadile okolni teren, i zemlju i podzemne vode. Kako je rekao, nekakav potres doveo bi do oštećenja podnožja laguna, do ekološke katastrofe, budući da uz Piškornicu teče potok Gliboki koji se ulijeva u Dravu, a u neposrednoj blizini je i vodocrpilište Ivanščak koje vodom opskrbljuje više od 50 tisuća građana. To odlagalište bi trebalo funkcionirati do kraja 2024. Uz sadašnje četiri županije, tu će svoje smeće dovoziti još dvije županije - Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska.

Budući da EU obvezuje da se do 2035. mora razdvajati 80 posto otpada, zbog čega će se uvelike smanjiti količina mješovitoga komunalnog otpada, Raspudić je upitao znači li to da će se u Piškornicu uvoziti smeće iz inozemstva kako bi se popunio njezin kapacitet.