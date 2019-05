Zvonjava crkve ne daje ljudima spavati: Župnik nema osjećaja!

Zvona novosagrađene katoličke crkve u Naselju Andrija Hebrang u Župi Blaženog Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu i dalje zvone unatoč tome što su se neki stanari tog najvećeg slavonskobrodskog naselja bunili.

- Radi se o crkvi na Hebrangu i zvonjavi koja prelazi sve granice ljudskosti. Ne znam jeste li već upućeni u to, ali mi koji živimo točno prekoputa crkve, nama je više došlo do grla. Svako jutro buđenje u šest sati, zvonjava koja traje pune tri minute pa opet isto u 6.15, zatim u 6.30 sati. Tako cijeli dan do 22 ili 23 sata. Ljudi se bune jer ima onih koji rade noćne smjene, djece koja idu ranije spavati, bolesnika koji leže u krevetu i trpe to cijeli dan. Župnik nema osjećaj za pretjerivanje bez obzira na pobunu ljudi. Zaista je preglasno i previše - požalila se jedan stanarka u rujnu prošle godine.

Uz to, u 21 sat pušta pjesmu 'Zdravo Djevo, kraljice Hrvata'. Osim lokalnom portalu stanarka se požalila i policiji i to prije nego je službeno otvorena crkva u tom naselju. O tome se očitovao i župnik Tomislav Ćurić.

- Zvuk crkvenih zvona sa zvonika Župe bl. Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu, kako su već priopćile mjerodavne institucije, ne može biti okarakteriziran kao kršenje javnog reda i mira. Zvuk zvona ima bogatu simboliku za Crkvu, a kao župnik pozvan sam brinuti za dostojanstvo svetoga, koje se očituje i u simboličnosti crkvenoga zdanja, kakvo smo nedavno podigli kao naše novo župno središte, kojega je zvono sastavni dio. U tom duhu, ne mogu odlučiti drukčije spram sadašnjeg oblika zvonjenja u našoj župi. Sama procjena je li nešto glasno ili nije ulazi u sferu pojedine osobne prosudbe, dakle subjektivna stava, kojega poštujem i razumijem, ali se njime ne mogu voditi u upravljanju župom, u bilo kojem pitanju crkvene i pastoralne naravi, pa tako i u ovom. Uzgred napominjem da mi mnogi izražavaju zadovoljstvo zvukom naših crkvenih zvona. Žalim što o nečijem nezadovoljstvu saznajem posredno, no svi smo zajedno pozvani na međusobno poštovanje, razumijevanje i uvažavanje, napose uvažavanje vrijednosti koje su obilježile povijest te su ukorijenjene u našem narodu - rekao je župnik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska