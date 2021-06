Nakon što smo obišli Zagreb, Osijek, Rijeku i Split, gdje smo pripremili privatne roštilj partyje, epidemiološke mjere su popustile, pa je vrijeme za pravi Chill&Grill party na Jarunu koji starta otvaranjem u četvrtak za sve posjetitelje uz pridržavanje mjera Stožera. Dosad najdulji Chill&Grill festival trajat će čak 10 dana, od 24.6 sve do 4.7, a bogati program možete pogledati ovdje. Festival će se održati na prostranoj livadi između pizzerije Dalmatino i košarkaškog igrališta u blizini prvog ulaza s Horvaćanske u Jarun.

Posjetitelje svih deset dana trajanja festivala očekuje bogata gastro ponuda na štandovima brojnih poznatih restorana, a za glazbeni dio pobrinut će se brojni hrvatski bendovi i DJ-evi. Jarunsko jezero omiljena je lokacija za rekreaciju i uživanje, a uz bogatu ponudu festivala postat će i omiljena gastro destinacija Zagrepčana u slijedećih deset dana.

Ne propustite pogledati majstora iluzije

Festival već prvog dana starta zabavom za cijelu obitelj. U četvrtak je na programu jedna od najizvođenijih domaćih predstava! Urnebesno smiješan i uzbudljiv mađioničarski show idealan za zabavu cijele obitelji u izvedbi maestralnog Luke Vidovića počinje u 18 sati. Lukin smisao za humor i vrhunske mađioničarske sposobnosti bez sumnje će oduševiti i nasmijati do suza i djecu i roditelje. Ova jedinstvena predstava do sada je izvedena preko 300 puta, uvijek s rasprodanim kartama. Stoga osigurajte na vrijeme svoje mjesto jer Lukina predstava je interaktivnog karaktera i možda upravo vi budete odabrani za njegovog pomoćnika na pozornici.

Glazbena poslastica uz DJ-a Bondžu i bend Živa Legenda

Stanko Bondža, Novosađanin sa zagrebačkom adresom, pripadnik je poznate Ex Yu MTV generacije, a osim dugogodišnjeg staža radijskog voditelja, Stanko kao DJ radi već više od 20 godina. Prošao je mnogobrojne zagrebačke noćne punktove, od Aquariusa, preko Katrana, Saloona, Peperminta, Hangara do Johann Francka, kao i velike događaje poput InMusic Festivala, Weekend Media Festivala, Exita, Burger Festa. Vrlo brzo postao je prepoznatljiv po svom specifičnom spajanju nespojivog u glazbenom mixu. Njegovo glazbeno umijeće kombiniranja zvuka popa, rocka, disca, classic rnb-ja i Hip Hopa, Funka i Soula moći ćete čuti i ovog četvrtka, na prvom danu festivala Chill&Grill.

U četvrtak, 24.6. očekuje vas i nastup benda Živa Legenda, popularna zagrebačka klupska atrakcija i zasigurno jedan od najboljih hrvatskih cover bendova. Sastavljena od odličnih glazbenika, izvrsnom svirkom, atmosferom i probranim repertoarom svirat će najbolje domaće i strane hitove.

Uz već spomenute izvođače, na festivalu vas očekuju i DJ Sinke Fresh, DJ Doc Cedro, DJ Jurki, DJ Škrinjica i DJ eM Bee, a svake večeri nastupat će i bend uživo. Kad i u kojem terminu nastupaju vrhunski glazbenici Soul Shadows, Sunnysiders, Retrodukcija, All Star band, Cold Shower band, Showtime band i Freakout band možete pogledati na službenoj stranici chillgrill.hr i na Facebook stranici festivala gdje ćete pronaći detaljne informacije o programu i događanjima u sklopu ovogodišnjeg Chill&Grilla na Jarunu.

Bogata gastro ponuda svih 10 dana

A da Chill&Grill potvrdi status vrhunskog gastro festivala, pobrinut će se brojni ugostitelji. Delicije s roštilja posjetitelji će moći probati na štandovima poznatih zagrebačkih restorana, među kojima su Kitchen & Grill PLAC, KSS burgers, BBQ Hot Yard, Maredo, Wok by Matija i Jack n Bowl, Pani, El Toro Restaurant & Bary i Byblos, a za ljubitelje talijanskih delicija tu je La Riseria. Za slatko će se pobrinuti vrsni kuhari iz palacinke.hr. Chill&Grill i ove godine dovodi neke od najboljih hrvatskih chefova. Prvi cooking show bit će održan već u petak, a svoje kulinarsko umijeće pokazat će majstor Marko Palfi. Sljedećih dana moći ćete uživati u delicijama Ravlićevog chefa Alma Čatlaka, chefa Jasmina iz Fish House Rovinj, Max Todorova, pastry chefa restorana OXBO DoubleTree by Hilton te niza kulinara iz Hrvatske Obrtničke Komore.

Povrh toga, na ovogodišnjem Chill&Grillu kao i ranijih godina posjetiteljima će biti omogućene razne pogodnosti, a jedna od njih su niže cijene uz plaćanje Visa karticom u after work terminu. Festival će radnim danom trajati od 16 do 23 sata, a vikendom od 12 do ponoći.

Vidimo se na Jarunu od 24. lipnja do 4 srpnja, gdje vas očekuje deset dana gastronomskih delicija, fine cuge, live svirki i nezaboravan provod!



Partneri projekta su Karlovačko, Pevex, Mesna industrija Ravlić, Visa, Meggle, Zvijezda, Cromaris, Vezak vina, Labud, Studenac market, Kotanyi, Citroën, Make It Count, Hrvatska Obrtnička Komora i Hilton.