Ako u jednoj rečenici želimo opisati Bojana, bit će poduža, ali bi išla ovako: konzultant i IT analitičar koji je ujedno i novinar, urednik, publicist, književnik, veliki zaljubljenik u glazbu - pa je tako i glazbenik te glazbeni kritičar, koji svoj um i misli oštri čitanjem i sudjelovanjem na kvizovima, a posebno je ponosan na kolekciju gramofonskih ploča i stripova, koje preslušava i lista po povratku s trčanja koje je iz rekreacije preraslo u strast.

Znatiželjnik širokog spektra

Premda u ovim pandemijskim uvjetima nastoji aktivnosti uskladiti s aktualnim odlukama Stožera, što u pravilu kako i sam kaže nije jednostavno, i dalje uspijeva djelovati kao znatiželjnik širokog spektra. Piše o popularnoj glazbi za list Hrvatskog društva skladatelja Cantus, za tportal i XXZ magazin, a različite teme iz kulture, pretežno iz književnosti obrađuje za najbolji mali medij u Hrvatskoj, Magazin Gradske knjižnice Rijeka. Surađuje s diskografskim kućama u pripremama reizdanja i kompilacija, pa upravo za Croatiju Records sprema trostruku kompilaciju bandova koji su osamdesetih i devedesetih svirali u zagrebačkom Kulušiću, a za Dallas sprema reizdanje drugog albuma Parafa 'Izleti'.

„Angažiran sam u promociji monografije omladinskog magazina Val Kad je život bio novi val u kojem sam započeo novinarsku karijeru. Premda sam kao književnik razmjerno neaktivan, ipak mogu najaviti da ću uskoro u Americi objaviti dvije svoje priče na engleskom jeziku.“, zaključuje Bojan o segmentu kulture u svom radu.

Za ruku drži tradiciju dok gleda u budućnost

I dok su glazba i književnost na jednom kraju spektra, na drugom je tehnologija. Nedavno je održana najveća hrvatska tech konferencija Bug Future Show za koju je Bojan organizacijski vezan od prvog dana, a na ovogodišnjoj je vodio i panel o ljudima kojima je ova kriza ponajviše financijski naštetila, no uz pomoć tehnologije ipak nadilaze nevolje koje su ih zatekle.

Bojan radi u Hrvatskom Telekomu kao urednik digitalnih izdanja, a povrh svega je i član žirija najveće svjetske tech nagrade - CES Innovation Awards.

Rad od kuće ne znači kauč, deka i eventualno laptop

O poslu u novim okolnostima Bojan kaže: „Uglavnom funkcioniram u home officeu, no po potrebi dolazim u ured. Drukčiji način rada znači da se moram prilagoditi nekim rokovima i zakonitostima. Home office ipak ne znači rad s laptopom iz kreveta u pidžami, nego vrlo striktno balansiranje privatnog i poslovnog života koji se odvijaju u istome prostoru.“ U tom balansiranju ključnu ulogu Bojan pridaje različitim sportskim i rekreativnim aktivnostima, jer osim održavanja tjelesne forme vrlo dobro uravnotežuju i mentalno zdravlje. Uz osmijeh ističe kako je prednost home officea i u tome da može pojačati glazbu koju svakodnevno sluša i o kojoj je ovisan.

Brinuti o sebi je gušt, zdravlje nagrada, a trčanje posebna priča

Uz rad od kuće, čitanje knjiga ili preslušavanja vinila Bojan svaki slobodan trenutak nastoji provesti vani na zraku i suncu bez obzira je li riječ o izletu u prirodu, hodanju, trčanju ili bicikliranju. Trčanje je za njega posebno poglavlje.

Bojanova trkačka priča započela na radnom mjestu prije šest godina. Prije je povremeno trčao na zagrebačkom savskom nasipu uglavnom kad se trebalo osloboditi viška kilograma. „Činjenica da svakoga dana ne postajem sve mlađi, nego upravo suprotno, osvijestila me da moram više investirati u zdravlje. Osim reguliranja prehrane, to je značilo i da se jednostavno moram baviti nekom fizičkom aktivnošću. Stiješnjen privatnim i poslovnim obvezama, htio sam i ja na neku rekreaciju, a kolegica s posla me uspjela nagovoriti da krenem barem na uvodni sat u školu, čije ime u tom trenutku nisam ni upamtio.“ Tako se Bojan, pun skepse, uputio u trkačku sferu spreman da njegov jedini trkački angažman bude bježanje glavom bez obzira. „No, kad sam vidio mnoštvo ekipe koja širi pozitivne vibracije bez ograničenja, da nitko nikoga ne prisiljava ni na što i da već dugo nisam vidio toliko ljudi nasmiješenih lica, odlučio sam napraviti prve korake. Bio je to Atletski klub Sljeme. Trčanje sam, dakle, odabrao na nagovor, no s informacijama koje danas imam – ciljano bih ga opet odabrao.“

Od rekreacije do utrka. „Utrke su pravi spektakl, doživljaj koji se pamti, a sjajno je to da sam ja samome sebi jedini takmac. Svi navijaju za mene, kao što ja navijam za sve, da budu čim bolji, da nadiđu svoja ograničenja i postignu najbolji rezultat. U međuvremenu sam otrčao mnoštvo polumaratona, maraton u Rimu i postao ambasador najveće hrvatske poslovne utrke HT B2Run.“

Na svakoj stazi dobro je imati sigurnog partnera

„Ozljede su nažalost stalni suputnik trkača, a osim nedaća na samoj stazi i drugi faktori mogu u manjoj ili većoj mjeri omesti uživanje i napredak u trčanju. Ja sam imao nesreću da me je srčani udar omeo u dugoprugaškoj karijeri i sreću da sam preživio ponajviše zahvaljujući srcu koje je poznavalo visoke trkačke napore. No, nisam odustao od trčanja te i dalje redovito treniram i idem na utrke koje mogu pretrčati.“

Bez obzira na vremenske prilike – trči se, množe se kilometri, podiže se forma, izgled je sve bolji, a umjesto dnevne doze žaljenja na sve i svašta, trkači imaju dnevnu dozu ozarenosti i optimizma koju bezrezervno dijele. To je krajnji rezultat i vrijedan je svakog truda.

„Brigama ne dopuštam da narušavaju moj mir i definiraju život, naročito kada je zdravlje u pitanju. A u tome mi pomaže Croatia osiguranje sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem, koje bi trebalo biti dio opreme svakog trkača, kao tenisice, buff, bočica za vodu i smartwatch. Njegova je primjena u oba dijela poslovice Bolje spriječiti nego liječiti - pravodobnim pregledima mogu se osujetiti neke nevolje, a s obzirom na vjerojatnost da će se neka ozljeda ipak dogoditi, dopunsko zdravstveno osiguranje je itekako isplativa investicija.“

Bojan smatra kako redovni sistematski pregledi i posjeti specijalistima, od onih klasičnih do holističkih, podrazumijevaju pravilan odnos prema zdravlju. „Kao što automobil vozimo na servis, tako trebamo i vlastiti organizam prepustiti stručnjacima, osobito u ovo neizvjesno doba. Kao u svemu u životu važan je cilj, ali i sami put do njega. Bez obzira radi li se o maratonu ili vikend ruti po nasipu ključno je znati u kakvom je stanju naš organizam. Biti svjesni gdje smo, da bi znali kamo idemo.“, ističe Bojan.

Zato preporučuje akciju Snažni dani Croatia osiguranja, kojom ukoliko ugovorite dopunsko zdravstveno osiguranje do 30. travnja na poklon dobivate FIT paket preventivnih zdravstvenih usluga, koji obuhvaća pregled interniste, EKG i laboratorijske pretrage u jednoj od vrhunskih suradnih ustanova.