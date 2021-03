Kada je to u našem gradu posebno nas veseli. Upravo je to Links prepoznao i zato svojim kupcima na razini cijele Hrvatske pruža priliku za ugrabiti odlične uštede na popularne proizvode i to iz udobnosti vlastitoga doma.

Kako je nastao ONLINE HAPPY WEEKEND?

Još prošle godine svoj poznati događaj Happy Day, iz Links poslovnica učinili su dostupnim putem web shopa i tako na veselje brojnih vjernih posjetitelja i onih koji će to tek postati, nastao je Online Happy Day. Ove godine Links i dalje ide ONLINE, ali Happy Day produžuje na Happy Weekend. Jer sreća tako duže traje!

Popusti se odnose na prijenosna računala, monitore, tablet i smartphone uređaje, pametne satove, te ostala informatička oprema, ali i širi dio asortimana kao što su električni romobil, ovlaživači zraka i drugo. Online Happy Weekend je zaista događaj gdje svatko može naći nešto za sebe na jednom mjestu, po super cijenama. Jedino je potrebno brže reagirati od uobičajene Links kupnje, jer količine popularnih proizvoda su ograničene, te vrijedi pravilo: Tko prvi njegovo!

STVARNE UŠTEDE

Zaista kupci pronalaze stvarne uštede, bez skrivenih troškova. Primjerice ovoga puta može se pronaći: vrhunski laptop uz popust od 1.333 kn, uštede na pametni sat do 1.300 kn, smartphone za 1.600 kn manju cijenu ili bežične bluetooth slušalice na -50% popusta. Korisnicima pametnih uređaja i novih IT trendova ovi popusti bit će više nego zanimljivi. Ovo su samo neki od popusta, a sve detalje pogledaj na Online Happy Weekend popusti.

PREMIUM ISPORUKA

Links je prepoznao potrebe kupaca da dobiju svoj proizvod isti dan te je ova usluga namijenjena upravo njima. Ukoliko želiš isprobati svoje proizvode isti dan, Links ima odličnu opciju Premium isporuke s kojom imaš mogućnost uživati u svojim proizvodima isti dan. Za sve super stvari koje naručiš osim što ostvaruješ super uštede, možeš iskoristiti i promotivnu cijenu od 79 kn na Premium isporuku. Pogledaj detaljne informacije na Links premium isporuka

Ako još nisi, sada imaš sigurno još više razloga za posjetiti Linksov web shop. Otkrij sve popuste, akcije i pogodnosti koje ti donosi Online Happy Weekend i pronađi nešto za sebe ili tebi dragu osobu te na taj način učini vikend još sretnijim. Kupnja je moguća samo ovaj vikend od 12.-14.03, zato dođi na Links Online Happy Weekend te ne propusti priliku ugrabiti odlične uštede i pogodnosti koje ti se pružaju!