No krenimo od početka. Film "Dinastija Gucci" temelji se na stvarnim događajima prilično dramatične obiteljske epizode u poznatoj talijanskoj modnoj dinastiji. Prema tome, spoileri su već odavno poznati. Nakon što Maurizio Gucci - kojeg ovdje maestralno igra Adam Driver - odluči svoju ambicioznu suprugu upitne etike zamijeniti profinjenijim modelom, Patrizia - u ovoj filmskoj iteraciji to bi bila Lady Gaga - njegovu odluku ne prihvaća prekriženih ruku. Uz pomoć svoje vidovnjakinje - koju u filmu tumači genijalna Salma Hayek - naručuje njegovo ubojstvo. Ostalo je povijest.

No sve ono što se događalo do tog trenutka itekako je podložno interpretaciji. I tu je filmska ekipa, koju predvodi iskusni redatelj Ridley Scott, obavila fantastičan posao. U malo više od dva i pol sata, koliko ovaj film traje, ispričali su nevjerojatnu ljudsku priču koja ne samo da sve likove koji se u njoj pojavljuju prikazuje pohvalno slojevito, zazirući od postavljanja likova u jednostavni crno-bijeli svijet, nego pritom sve to silno vrijeme uspijeva privlačiti nepodijeljenu pozornost gledatelja. U vremenu kratkih formi i još kraćeg fokusa publike, to zaista nije mala stvar.

Razlog 1: Ljudski pristup likovima

Kao što smo najavili, u tri točke reći ćemo vam zašto ovaj film nikako ne biste trebali preskočiti nakon što ga 2. prosinca i službeno počnu prikazivati u našim kinima. Prva od njih odnosi se na već spomenuti, ali ništa manje iznenađujući i svakako osvježavajući pristup likovima, koji, unatoč svojim očitim manama, ipak ispadaju ljudi s kojima suosjećamo.

To možemo zahvaliti - humoru. Jer u tipičnoj dramskoj priči teške kategorije ne očekujemo toliko britkih komičnih epizoda. Kod nekih likova one se ogledaju u tijelu, kod nekih u govoru ili u smiješnoj uporabi jezika (koju prijevod ponekad ne prati dostojno), a kod onih najuspješnijih izraženi su svi su ti komični elementi. Ponajprije tu mislimo na legendarnog Ala Pacina. No za njim ni najmanje ne zaostaju Salma Hayek i Jared Leto, koji su, vješto balansirajući između karikature i groteske, uspjeli ostvariti možda i najbolje komične uloge u karijeri. I to u ozbiljnoj drami!

Ovome treba pridodati i to da u filmu "Dinastija Gucci" zapravo ne postoji klasična podjela na dobre i loše likove. Osim zbog humora i zbog vrlo uspjele glumačke ekipe, koja je sjajno obavila posao, dodatni razlog je taj što je scenarij zaista sjajno raspisan, pa ostavlja dovoljno prostora da svaki lik prođe puni karakterni luk. Zahvaljujući tome, bez obzira na to kakvu pakost smišljao, na kraju ostavlja dojam potpune i krajnje vjerodostojne osobe s kakvima se susrećemo u svakodnevnom životu.

Razlog 2: Glumci - provjereni veterani

Film "Dinastija Gucci" pun je zvjezdanih imena glumaca i glumica s holivudske A liste. Osim provjerenih veterana kao što su Al Pacino i Jeremy Irons, tu je Oscarom nagrađeni Jared Leto, poznat po ekstremnim preobrazbama koje prolazi zbog uloga. Slijedi ih talentirani Adam Driver, glumac kojem je "zlaćani kipić" izbjegao za dlaku, a ništa manje sposobnim umjetnicama ne možemo nazvati ni Salmu Hayek ni, kako se još jednom pokazalo, uvijek intrigantnu Lady Gagu.

Većina njih glasoviti su tehničari, koji posao shvaćaju krajnje ozbiljno, pa uloge koje tumače u pravilu tijekom cijelog procesa "žive" i u stvarnom životu ne radeći razliku između fikcije i stvarnosti. Koliko to na trenutke može biti teško, dokazuje i mnogo dostupnih materijala u kojima govore o tome kako se ekipa nosila s njihovom konstantnom uživljenošću u likove koje tumače.

Netko će reći da je riječ o pretjerivanju, drugi će reći da je to vještina. Na kraju je važno jedino to je li neki film zbog toga bolji. U ovom slučaju u to nema dvojbe. Nominacija se, kako se šuška, ne smješka samo Gagi, već su u igri i drugi glumci, što je sasvim pristojna garancija kvalitete.

Razlog 3: Zaokruženo umjetničko djelo

Kako je riječ o filmu koji se bavi obitelji Gucci, moda bi trebala biti integralni dio filma, a budući da se priča odvija u nekoliko stilskih epoha, Oscarom nagrađena kostimografkinja Janty Yates pokazala je svu raskoš dekadentnih 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Volite li ovaj tip modnog izričaja, sigurno ćete uživati u modnoj priči koju vam je ispričala Yates.

Zaokruženosti ovog djela pridonosi i vrlo vješta uporaba glazbe. Nju potpisuje sve traženiji Harry Gregson-Williams, koji je pametnim izborom mješavine najvećih hitova određenog razdoblja i kvalitetnim autorskim dionicama uspio dočarati mijene godina.

"Dinastija Gucci" je, sve u svemu, odličan film koji će pronaći široku publiku i, premda je prvenstveno namijenjen ženama, u njemu će sigurno uživati i muškarci. Ne vjerujete nam? Od 2. prosinca možete i sami prosuditi, a komentar o tome jesmo li vas zavarali možete ostaviti odmah ispod ovih redaka.