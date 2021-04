Štednja oko 400.000 građana u dobrovoljnim mirovinskim fondovima premašila je krajem prošle godine 6,7 milijardi kuna. Prosječan godišnji prinos u dobrovoljnim mirovinskim fondovima kreće se između 3 i 7 posto. Gospodin Fin, prvi virtualni financijski pomoćnik mirovinskih fondova, podsjeća da je dobrovoljna mirovinska štednja u trećem stupu jedina na koju možete ostvariti državne poticaje do 750 kuna godišnje, prinose fonda i olakšice za poslodavce.

Uplate u dobrovoljne mirovinske fondove potpuno su fleksibilne jer uplaćujete kada i koliko želite. Nema nikakvih ograničenja ni kad je riječ o dobi jer takvu štednju mogu uplaćivati svi, bez obzira na to rade li, školuju se ili su već u mirovini. Država na dobrovoljnu mirovinsku štednju daje još 15 posto poticaja, uz maksimalan iznos od 750 kuna, koje je moguće ostvariti tijekom jedne kalendarske godine. To znači da ćete na uplatu dobrovoljne mirovinske štednje tijekom jedne kalendarske godine do ukupno 5000 kuna od države dobiti poticaje u iznosu od 750 kuna. Ako uplatite manje, uvijek dobivate još 15 posto uplaćenog iznosa, a ako uplatite više, ograničenje poticaja ostaje na 750 kuna. Mirovinski fond pritom ostvaruje prinose i na vaše uplate i na državne poticaje.

Najvažnije je sa štednjom započeti što prije. Ako, primjerice, deset godina uplaćujete 250 kuna mjesečno, uz prinose od 3 posto na svojem ćete računu imati ukupno 39.935* kuna ili 9935 kuna više. Uz ukupne uplate od 30.000 kuna u deset godina, dobit ćete 5073 kune državnih poticaja s prinosima te još 4862 kune prinosa fonda. Ako isti iznos od 250 kuna mjesečno uplaćujete 20 godina, uz prinose od 3 posto na računu biste mogli imati 93.593* kune ili čak 33.593 kune više nego što ste uplatili. Na dobrovoljnu mirovinsku štednju u ovom slučaju ostvarit ćete 11.879 kuna državnih poticaja s prinosima te još 21.714 kuna prinosa odnosno zarade mirovinskog društva. Važno je znati da dobrovoljnu mirovinsku štednju možemo početi koristiti već sa 55 godina. Do 30 posto svoje ušteđevine moguće je podići jednokratno.

Kako biste se što bolje informirali o mirovinskoj štednji u drugom i trećem stupu te napravili dobar plan za mirovinu, pratite videoserijal Gospodin Fin na YouTube kanalu Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava. Na digitalnoj platformi umfo.hr pratite i analize vodećih hrvatskih ekonomista, financijskih i bihevioralnih stručnjaka uz pomoć kojih ćete dobiti relevantna objašnjenja o mirovinama. Dio je to projekta financijske pismenosti koji provodi UMFO.

Izvor: Hanfa, 2021.

Izračun: kalkulator dobrovoljni mirovinski fondovi, izračun je informativan i nije jamstvo budućih prinosa ni kapitaliziranog iznosa u budućnosti.

