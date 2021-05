Loš dah zove se halitoza, a njegov najčešći uzrok su bakterije u usnoj šupljini koje se stvaraju zbog upaljenih desni ili zbog zubnog kamenca. Vjerojatno zubni kamenac skidate kod zubara svakih 6 mjeseci, no jeste li se zapitali što se sa zubima događa u međuvremenu?

Štetne bakterije iz tvrdih naslaga na zubima, koje su uzročnici lošeg daha, prema najnovijim spoznajama djeluju razorno, ne samo na zube i desni, već i na cijeli organizam.

Zato je važno djelovati na uzroke, preventivno i terapeutski, dok još za to ima vremena. Nasreću, postoji rješenje pomoću kojeg vam se zubni kamenac više neće stvarati i uz koje ćete riješiti sve probleme s desnima te spasiti klimave zube. Riječ je o Zeodent® praškastom sredstvu za svakodnevnu higijenu cijele usne šupljine.

Stari zubni kamenac jednostavno odstranite uobičajenim četkanjem uz pomoć Zeodenta® i riješite se bakterija! Kasnije, nakon što se zubni kamenac odstrani četkanjem, novi zubni kamenac se redovitom upotrebom Zeodenta® uopće ne stvara i dah postaje prirodno dobar.

Tako ćete uvijek biti spremni za poljubac bez straha od neugodnog zadaha.

Osjećaj potpuno glatkih zubi koji Zeodent® donosi uljepšat će vam svakodnevicu i osigurati sjaj zubi te besprijekornu higijenu usne šupljine, uključujući desni i jezika. Glatki zubi znače da su bez plaka i na njima se ne mogu nastaniti štetne bakterije. Tako vaš dah postaje prirodno dobar bez potrebe da ga se prekriva mentolom ili sličnim intenzivnim okusima.

Riječ je o sofisticiranom, 100% prirodnom proizvodu 21. stoljeća koje je, samo u Hrvatskoj, provjereno od strane 30 tisuća zadovoljnih korisnika. Zeodent® ima Rješenje zdravstvene ispravnosti u Hrvatskoj i inozemstvu te potvrđenu namjenu za higijenu cijele usne šupljine.

Prestanite se baviti posljedicama i djelujte na uzroke problema!

Naslage na zubima (plak) hranilište su za bakterije. Plak je "živo biće" sačinjeno od milijardi bakterija - ljepljiva membrana koja prekriva zube i zubno meso, a zubni kamenac je plak "tvrd kao kamen" i nastaje kalcifikacijom plaka u roku od 24 do 48 sati. Jednom kad se stvori, više ga nije moguće odstraniti četkanjem samo s običnom zubnom pastom, koja usto ne hrani desni i ne jača ih.

Zato je važno zaustaviti problem u temelju – Zeodentom® potpuno odstranite zubni plak i zubni kamenac u udobnosti svog doma, bezbolno, četkanjem! Novi kamenac se više neće stvarati i dah će postati prirodno dobar što će donijeti zadovoljstvo vama te vašem partneru ili partnerici.

Osim toga, zubi bez plaka prepoznaju se po svom visokom sjaju! Operete li zube Zeodentom®, iznenadit ćete se koliko će biti sjajni već nakon prvog pranja, a plak se uopće neće stvarati sljedećih 24 sata! Njegova upotreba ne isključuje upotrebu zubne paste, no dovoljna je količina zrna graška. Ipak, na početku, dok se odstranjuje stari zubni kamenac, rezultati su bolji i brži bez upotrebe zubne paste.

Specifikacije Zeodent® praška:

Zeodent® je alkalni preparat, potpuno prirodni, bez dodatka Fluora, bez okusa i mirisa i može se slinom i progutati, pa je pogodan i za noćno korištenje na desnima.

Iz higijenskih razloga, zbog načina upotrebe (uranjanjem vlažne četkice u zubni prašak), svaki bi član obitelji trebao imati svoju kutijicu.

Zeodent® – preporuke stomatologa

Marcela Miljanić, dr.med.dent.,

"Osobno upotrebljavam Zeodent zubni prah i uvjerila sam se u njegovu učinkovitost. Stoga ga preporučujem i svojim pacijentima.“

Dr. Ivona Kalauz-Oguić, ordinacija dentalne medicine

„Kontrolnim pregledima pacijenata, koji su koristili Zeodent prah kao sredstvo za higijenu oralne šupljine, dobili smo jako pozitivne reakcije i učinkovito djelovanje. Ono se osobito dobro odražava na stupanj kiselosti u usnoj šupljini, tj. smanjuje kiselost sline i tako sprječava sklonost erozijama zuba i žarenju sluznice. Zubno meso - gingiva i ostali parodont pokazuju sklonost manjoj osjetljivosti, znači smanjuje se dubina parodontnih džepova i krvarenje iz zubnog mesa. Određeni pacijenti primijetili su da im je stvaranje i taloženje plaka na zubima puno manje ili ga uopće nema te da su zubi većeg sjaja, pogotovo kod pušača i uživatelja kave i čaja. Dakle svakodnevnom uporabom Zeodenta polako vraćaju blistavost svog osmjeha.“

Zeodent® zubni prah pokazao se kao izvanredno dobar. Stvaranje kamenca je smanjeno ili gotovo nestaje. Erozije cakline zbog kiselosti sline ili plaka se smanjuju. Smanjenjem djelovanja bakterijskih toksina iz plaka upala se vidljivo smanjuje, a zadah iz usta gotovo da nestaje.

Ivana iz Splita:

„Zeodent je jedan od rijetkih proizvoda kod kojeg sve činjenice koje su navedene stvarno stoje."

Jovana Vitas:

"Moj suprug ima parodontozu, nakon duge potrage naišao je na Zeodent. Njegovim korištenjem vratilo mu se zubno meso u normalno stanje, nestao je zadah (svatko tko ima parodontozu zna kakav je) i zubi su postali glatki i sjajni. Ja sam pušač i znaju mi zubi promijeniti boju. Sada su sjajni i bez kamenca, boja se vratila u svoju prirodnu. Baš smo zadovoljni i svima toplo preporučujemo da koriste Zeodent u svojoj svakodnevnoj higijeni zuba. I opet ponavljam, nije internetska prevara.“

Marijan Pušić iz Splita:

"Zeodent® koristim godinu i pol i zadovoljan sam. Imao sam probleme sa zubnim mesom. Prije sam zubara posjećivao svaka 2-3 mjeseca, sada idem jednom za 6 mjeseca i jedva da ima što skinuti od zubnog kamenca, ima ga minimalno, ne stvara se više. Zubarica je bila iznenađena stanjem sa zubima i desnima koje je pokazala snimka."

Sve reference navedene na web stranici kao i u ovom članku su istinite, provjerljive i dobivene od konkretnih ljudi u Hrvatskoj i inozemstvu nakon kraće i duže upotrebe Zeodenta®.

Odlučite li isprobati Zeodent® i uvjeriti se u njegovu učinkovitost ili jednostavno darivati svoje najmilije nečim originalnim, svakako iskoristite posebnu promotivnu ponudu 2+2 GRATIS u kojoj dobivate čak četiri pakiranja Zeodenta® za samo 390 kuna! Ako Vam se to čini previše u ovim teškim vremenima, kupnja je moguća i karticama do 12 rata bez kamata.

Jedno pakiranje Zeodenta® dostatno je za 5 ili 6 mjeseci upotrebe, a kako bi iz higijenskih razloga svaki član obitelji trebao imati svoje pakiranje, ovo je prava prilika da opskrbite cijelu obitelj!

U sklopu akcije na dar dobivate i vrijedan zeolitni puder za primjenu na koži, a sve dolazi u prigodnoj kutiji i poklon vrećici pogodnoj za darivanje. Budući da ukrasna kutija nije zalijepljena, možete i sebi izvaditi jedan ili dva Zeodenta® za osobnu upotrebu te ostatak pokloniti. U akcijskom paketu je poštarina besplatna.

Želite li samo isprobati Zeodent®, cijena pojedinačnog pakiranja iznosi 195 kuna, no svakako je isplativije naručiti akcijski paket, jer, osim što ćete uštedjeti čak 680 kuna, dobivate i besplatnu dostavu.

U slučaju da vam Zeodent® ne pomogne ili iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni, proizvod jednostavno možete vratiti u roku od 90 dana. Garancija no asking no explanation jamči vam da uz povrat ne morate ništa objašnjavati, već samo pošaljete ostatak proizvoda natrag uz IBAN broj svog računa te dobivate povrat novca u punom iznosu.

Stavite zdravlje svojih zubi i desni na prvo mjesto dok još nije kasno i uživajte svaki dan u dobrom osjećaju koji će Vam podariti Zeodent®. Rezultat će biti prirodno dobar dah bez bombona i žvakaćih guma. Biti ćete spremni za poljubac bilo kada bez razmišljanja o svom dahu.

